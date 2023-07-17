به گزارش خبرگزاری مهر، عضو شورای مرکزی جنبش حزب الله لبنان در سخنانی با خطاب به همه جریانهای سیاسی خواستار اتخاذ تدابیری سریع برای دستیابی به توافقی ملی در انتخاب رئیس جمهوری برای نجات کشور در همه زمینههای مالی، اجتماعی، اقتصادی و حیاتی شد.
وبگاه خبری «المنار» یکشنبه گزارش داد که «شیخ نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی جنبش حزب الله لبنان با تاکید بر وفاق ملی برای نجات اقتصاد لبنان گفت: «برخی جریانها که به دنبال چالشآفرینی بودند اکنون گفتوگو به بنبست رسیدهاند و این همان دلیل تنشآفرینی، انزجار و فریادهای آنان است؛ ما مشتاق رسیدن به آیندهای نزدیک هستیم که در آن گشایشهای سیاسی اتفاق افتد و درد و رنج ملت لبنان کاهش یابد و رسیدن به انتخاب رئیس جمهور نزدیکتر شود».
شیخ نبیل قاووق همچنین در واکنش به تصمیم پارلمان اروپا درباره باقی ماندن آوارگان سوری در لبنان گفت: «تصمیم اتحادیه اروپا دهن کجی و توهین به حاکمیت و کرامت لبنان و تهدیدی حقیقی برای ثبات و وحدت ملی کشور است».
عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تاکید کرد که لبنان ملزم به اجرای سیاستهای اروپا نیست و به صلاح لبنان است که هر چه سریعتر برای پیدا کردن راهی برای حل بحران آوارگان، با دولت سوریه مذاکره و رایزنی کند.
گفتنی است لبنان، از هشتم آبان سال گذشته با پایان یافتن دوره ریاستجمهوری میشل عون، تاکنون با خلأ ریاستجمهوری مواجه بوده و پارلمان این کشور با وجود برگزاری چندین جلسه، هنوز موفق به انتخاب رئیسجمهوری توافقی نشده است.
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