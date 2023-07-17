مسجد «میللی» تبریز به شکل تاریخی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدکاظم زعفرانچی هم به عنوان متولی ساخت مسجد سیدالساجدین (ع)، در حاشیه افتتاح مسجد میللی، با اشاره به اینکه مسجد میللی شاید یکی از مهم‌ترین و در عین حال، منحصربه‌فردترین مساجد ایران و جهان اسلام و نماد اتحاد ادیان و دو مذهب شیعه و سنی در تبریز بوده‌است، گفت: این مسجد با توجه به واقع‌شدن تبریز در مسیر جاده ابریشم در پی ایجاد اتحاد و تقریب بین ادیان و مذاهب احداث گردیده بود.

وی با بیان اینکه احتمال می‌رود بنای مسجد، مربوط به سال‌های پس از دوره صفوی و زمان حکومت نادرشاه افشار باشد افزود: پس از تخریب ساختمان این مسجد در سال ۱۳۷۵، روند احداث آن پس از دو دهه مخروبه بودن، با همت و اراده خیرین در سال ۱۳۹۷ آغاز شد و بالاخره امروز در تیرماه ۱۴۰۲ نوسازی و بازسازی شد.

زعفرانچی در پایان، نام مسجد «میللی» را به علت وجود گلدسته‌های «میل» مانند آن دانست و خاطر نشان کرد: تلاش تیم فنی و اجرایی این مسجد این بوده که مسجد به شکل سابق احیا شود و بتوانیم تاریخ و هویت تبریز را حفظ و احیا کنیم.