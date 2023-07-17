۴ مصدوم در حادثه رانندگی محور سنقروکلیایی به کرمانشاه

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه طی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر کرمانشاه خبری مبنی بر برخورد خودرو تیبا با تراکتور در محور سنقروکلیایی-کرمانشاه محدوده جبار آباد اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای پایگاه امداد و نجات شهید احمدی مله ماس شعبه سنقروکلیایی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: حادثه رانندگی محور سنقروکلیایی به کرمانشاه چهار مصدوم درپی داشت.

محمدی بیان کرد: پس از انجام ارزیابی صحنه و اقدامات پیش بیمارستانی مصدومین توسط عوامل فوریت‌های پزشکی و هلال احمر به مرکز درمانی انتقال داده شدند.