هادی نصیری سرپرست گروه هم‌آوایی «الغدیر طهران» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های صورت گرفته در این مجموعه موسیقایی توضیح داد: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته همراه با سایر اعضای گروه بعد از مدت‌ها دوباره پویشی با نام «به نام حسین (ع)» را راه اندازی کردیم که دربرگیرنده حس و حال متفاوتی برای ماست. در این پویش آثار موسیقایی مرتبط با مضامین عاشورایی توسط گروه هم آوایی الغدیر تهران در هیئت‌های مذهبی پیش روی عزاداران حسینی قرار می‌گیرد.

وی افزود: این پویش قبل از دوران کرونا با هدف گسترش فرهنگ عاشورایی با ارائه هنر همخوانی در مجالس و هیئت توسط گروه هم آوایی الغدیر طهران برگزار می‌شد و حالا بعد از چند سال وقفه، امسال نیز به عنوان یک نذر فرهنگی این پویش را مجدداً برگزار کردیم و در خدمت عزاداران و خادمین سیدالشهدا (ع) در سراسر کشور خواهیم بود.

نصیری در توضیح بیشتر آنچه در این پروژه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در سال‌های نه چندان دور، مادحین اهل بیت (ع) بدون دریافت هزینه در مجالس و تکایا فقط به عشق امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت به مدیحه سرایی و نوحه خوانی می‌پرداختند که این رسم و سنت زیبا کم کم به ورطه فراموشی سپرده شده است و حالا امیدواریم بتوانیم با برگزاری پویش «به نام حسین (ع)» بار دیگر این رسم زیبای آئینی و فرهنگی را اجرا کنیم. در این مسیر از همه هنرمندان آئینی کشور نیز دعوت می‌کنیم که به این پویش و نذر فرهنگی بپیوندند.

گروه هم‌آوایی بین‌المللی «الغدیر طهران» از گروه‌های هم‌خوانی ممتاز در حوزه تولید آثار موسیقایی ملی و مذهبی است که تاکنون بیش از ۵۰ قطعه تولید و منتشر کرده است. این گروه از جمله مجموعه‌هایی است که با هدف ترویج فرهنگ آئینی و ملی تولیدات خود را در فضای مجازی به طور کامل منتشر و در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار می‌دهند.