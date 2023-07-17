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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۸:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

راه‌اندازی یک پویش در حوزه موسیقی آیینی به مناسبت ایام محرم

راه‌اندازی یک پویش در حوزه موسیقی آیینی به مناسبت ایام محرم

سرپرست گروه هم‌آوایی بین‌المللی «الغدیر طهران» در آستانه فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) از راه‌اندازی پویشی در حوزه اجرای آثار موسیقایی مرتبط با ایام محرم و صفر خبر داد.

هادی نصیری سرپرست گروه هم‌آوایی «الغدیر طهران» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های صورت گرفته در این مجموعه موسیقایی توضیح داد: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته همراه با سایر اعضای گروه بعد از مدت‌ها دوباره پویشی با نام «به نام حسین (ع)» را راه اندازی کردیم که دربرگیرنده حس و حال متفاوتی برای ماست. در این پویش آثار موسیقایی مرتبط با مضامین عاشورایی توسط گروه هم آوایی الغدیر تهران در هیئت‌های مذهبی پیش روی عزاداران حسینی قرار می‌گیرد.

وی افزود: این پویش قبل از دوران کرونا با هدف گسترش فرهنگ عاشورایی با ارائه هنر همخوانی در مجالس و هیئت توسط گروه هم آوایی الغدیر طهران برگزار می‌شد و حالا بعد از چند سال وقفه، امسال نیز به عنوان یک نذر فرهنگی این پویش را مجدداً برگزار کردیم و در خدمت عزاداران و خادمین سیدالشهدا (ع) در سراسر کشور خواهیم بود.

راه‌اندازی یک پویش در حوزه موسیقی آیینی به مناسبت ایام محرم

نصیری در توضیح بیشتر آنچه در این پروژه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در سال‌های نه چندان دور، مادحین اهل بیت (ع) بدون دریافت هزینه در مجالس و تکایا فقط به عشق امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت به مدیحه سرایی و نوحه خوانی می‌پرداختند که این رسم و سنت زیبا کم کم به ورطه فراموشی سپرده شده است و حالا امیدواریم بتوانیم با برگزاری پویش «به نام حسین (ع)» بار دیگر این رسم زیبای آئینی و فرهنگی را اجرا کنیم. در این مسیر از همه هنرمندان آئینی کشور نیز دعوت می‌کنیم که به این پویش و نذر فرهنگی بپیوندند.

گروه هم‌آوایی بین‌المللی «الغدیر طهران» از گروه‌های هم‌خوانی ممتاز در حوزه تولید آثار موسیقایی ملی و مذهبی است که تاکنون بیش از ۵۰ قطعه تولید و منتشر کرده است. این گروه از جمله مجموعه‌هایی است که با هدف ترویج فرهنگ آئینی و ملی تولیدات خود را در فضای مجازی به طور کامل منتشر و در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

کد مطلب 5838373
علیرضا سعیدی

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