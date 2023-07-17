نوای «حسین حسین» به گوش می رسد/ آیین سنتی «طشت گذاری»

خبرگزاری مهر، گروه استانها: چند روزی به محرم باقی مانده اما نوای «وای حسین وای حسین» در برخی محلات مازندران به گوش میرسد و مقابل مساجد و حسینیهها پارچه نوشتههای به «مجلس عزای حسین (ع) خوش آمدید»، نصب شده است.
در آستانه ماه محرم مازندران رخت عزا به تن میکند و در و دیوارهای شهر به پرچمهای سیاه مزین میشود و مردم دیار علویان با برپایی آئینهای سوگواری خود را برای بزرگترین اجتماع عالم بر مغناطیس عاشورا آماده میکنند.
هنوز محرم نیامده، بوی اربعین و کربلا در هوای دم کرده شمال پیچیده است، این محرم خیلیها را هوایی میکند تا اربعین و در کوی دوست با پای پیاده در مسیر نجف تا کربلا را برای زیارت سالار شهیدان قدم بگذارند.
«بربری محله» قائم قائمشهر سالیان سال است که با یک رسم به استقبال محرم میرود و آئین طشت گذاری از ریشهدارترین رسمهای مردمان این دیار است که عشقشان را به سید و سالار شهیدان به نمایش میگذارد.
آئین طشت گذاری از ریشهدارترین رسمهای مردمان این دیار است که عشقشان را به سید و سالار شهیدان به نمایش میگذارد محمد رحیمزاده یکی از اهالی مسجد آذریهای مقیم قائمشهر میگوید: این رسم هر ساله پیش از محرم برگزار میشود و باشکوه بیشتری ادامه مییابد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم از این طشت پر از آب شده به تبرک آب میگیرند، افزود: همچنین نذورات خود را برای اطعام دهی و هزینههای دهه اول محرم پرداخت میکنند.
در این مراسم که با حضور ریش سفیدان و رؤسای امنا همه مساجد آذری و هیئتهای عزاداری برگزار میشود، طشت را از مکانی که قبلاً در نظر گرفته شده پس از شستن و تزئین با پارچههای سبز با کمک جوانان در میان ازدحام جمعیت به دوش گرفته تا بر روی سکوی خاصی که قبلاً در نظر گرفته شده قرار دهند، سپس عزاداران حسینی با کوزههای آب و دیگر وسایل در میان جمعیت حضور مییابند.
آبهای داخل ظرف را درون طشت ها خالی میکنند و معمولاً عزاداران علاوه بر اینکه برای رفع تشنگی در طول ایام عزاداری از آبها مینوشند، به شفا بخش بودن این آب نیز اعتقاد ویژه داشته و آن را به عنوان تبرک به خانههای خود میبرند تا بیمارانشان هم از آن آب بنوشند.
مراسم نمادین طشت گذاری، قدمتی بیش از چهار صد سال در ایران دارد که هر ساله با شکوهی هرچه بیشتر در بسیاری از شهرهای آذری و دیگر شهرهای کشور همچون تهران و استانهایی مانند استان مازندران به وِیژه در شهرستان قائمشهر که دارای مساجد نُه گانه آذری است، برپا میگردد.
«زیر خیمه ات یک خانواده ایم»
آئین سیاهپوشان نیز در آستانه ماه محرم در اماکن مذهبی استان در حال اجرا است و امسال هیئات مذهبی با شعار «زیر خیمه ات یک خانواده ایم» بزرگترین رسم عاشورایی را در کشور و مازندران اجرا میکنند.
حجت الاسلام محمد جعفری یک کارشناس مذهبی با اظهار این که ماه محرم بهترین فرصت برای تقویت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است، افزود: حماسه حسینی چون خورشیدی عالم تاب بر همه جهان درخشندگی و فروزندگی دارد و محرم فریاد عدالت در تیرگی ستم بود که حیات تازهای در عالم اسلام به وجود آورد.
وی با برشمردن ویژگیهای فرهنگ عاشورا و محرم بر ضرورت حفظ، احیا و برگزاری عزاداریهای سنتی تاکید کرد.
نوای نوحه و مرثیه در مسجد بلند میشود عزاداران حسین به یاد مظلومیت سالار شهیدان کربلا به سینه زنی میپردازند. نوای حزینی که با اشعار تلفیقی و گویشهای ترکی و فارسی عجین شده، سوز بر دل میزند و دیده هر آزادهای را در رثای سالار شهیدان تر میکند.
کوچه و بازارهای شهر رخت عزا بر تن کرده و برای استقبال از محرم حسینی سیاه پوش میشود، آئینهای عزا در دیار علویان با محرم رنگ دیگری میگیرد، از پرچمهای سیاه برافراشته در میدانهای شهر گرفته تا پرچمی که بر سر در خانه همه و همه عشق و شیدایی مردم این دیار را به نمایش میگذارد.
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