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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۹

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان:

۳۷ تن گندم قاچاق در شهرستان ایجرود کشف شد

۳۷ تن گندم قاچاق در شهرستان ایجرود کشف شد

زنجان-جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، از کشف ۳۷ تن گندم قاچاق در شهرستان ایجرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج خانی پور روز دوشنبه گفت: طرح عملیاتی مقابله با قاچاق، احتکار و اخلال در تولید و توزیع کالاهای اساسی و معیشت محور، در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان اظهار داشت: در این راستا مأموران موفق شدند طی عملیاتی ۳۷ تن گندم قاچاق فاقد مجوز را در شهرستان ایجرود از چهار دستگاه خودرو کامیون کشف کنند.

سرهنگ خانی پور تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله مکشوفه هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات چهار نفر دستگیر شدند و بار قاچاق مکشوفه جهت تحویل به سیلوی مرکزی شهرستان ایجرود انتقال یافت.

کد مطلب 5838401

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