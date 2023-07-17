۳۷ تن گندم قاچاق در شهرستان ایجرود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج خانی پور روز دوشنبه گفت: طرح عملیاتی مقابله با قاچاق، احتکار و اخلال در تولید و توزیع کالاهای اساسی و معیشت محور، در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان اظهار داشت: در این راستا مأموران موفق شدند طی عملیاتی ۳۷ تن گندم قاچاق فاقد مجوز را در شهرستان ایجرود از چهار دستگاه خودرو کامیون کشف کنند.

سرهنگ خانی پور تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله مکشوفه هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات چهار نفر دستگیر شدند و بار قاچاق مکشوفه جهت تحویل به سیلوی مرکزی شهرستان ایجرود انتقال یافت.