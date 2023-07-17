تغییرات مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار شایعاتی که از اواخر شب گذشته مبنی بر تغییرات مدیریتی در سازمان تأمیناجتماعی و اعضای هیئتمدیره شستا منتشر شده؛ به اطلاع میرساند این شایعات از اساس کذب بوده و این دست اقدامات ناشیانه خللی در زمینه مبارزه با فساد و صیانت از حقوق ذینفعان در جهت اهداف والای دولت انقلابی و مردمی ایجاد نخواهد کرد.
همچنین به اطلاع میرساند مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در چهلویکمین سفر استانی، عصر روز ۲۵ تیر ماه روز تأمیناجتماعی جهت بررسی مسائل و مشکلات درمانی بیمهشدگان تأمیناجتماعی بههمراه معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانها و معاون درمان این سازمان به استان هرمزگان سفر کرده است تا ضمن بررسی میدانی مسائل و مشکلات بیمهشدگان سازمان برای مراجعه به تنها مرکز درمانی موجود در منطقه آزاد کیش که دارای مشکلات متعدد در سنوات متمادی بوده، تصمیمات لازم جهت توسعه خدمات به ذینفعان معزز سازمان را اتخاذ نمایند.
شایان ذکر است عمده جمعیت ساکن در منطقه آزاد کیش تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی هستند.
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