تبلیغ نوین با استفاده از رسانه در دستور کار تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا عزت زمانی صبح یک شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: قدردان مساعدت‌های نماینده ولی فقیه نسبت به مجموعه تبلیغات اسلامی در خراسان شمالی هستیم.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به تشریح رویکرد سازمان پرداخت و ادامه داد: این مجموعه تبلیغ نوین با ابزار هنر، رسانه و… را یکی از بال‌های کاری خود قرار داده است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب پیرامون تبلیغ و استفاده از ابزار رسانه، افزود: تقویت این حوزه در دوره جدید مورد توجه قرار گرفته است.

عزت زمانی تصریح کرد: فعالیت‌های جمعی مخاطب‌ساز برای ایجاد عمل صالح توسط مردم به صورت جدی پیگیری می‌شود.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تبلیغ سنتی را دیگر بال این مجموعه دانست و گفت: این بال در میدانی مانند مسجد به تبیین مسائل می‌پردازد و هدف آن تبلیغ خانه به خانه است.

وی با تاکید بر اینکه تعالی مسجد امری جدی است، افزود: باید نسبت درستی بین مردم و مسجد فراهم کنیم و حلقه اصلی این حوزه امام مسجد است.

عزت زمانی خاطرنشان کرد: انتظار داریم هیأت‌های شاخص در استان‌ها با رویکرد قرآنی و تدبر در قرآن فعالیت کنند.

وی با اشاره به نقش مهم بانوان در جامعه، گفت: نظام ساختاری برای بانوان در تبلیغات اسلامی فراهم شده تا اقداماتی در این راستا انجام شود.