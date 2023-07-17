به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا که پیش‌تر بارها مدعی شده بود قادر است ظرف ۲۴ ساعت به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهد، در تازه‌ترین اظهارات، جزئیات برنامه‌اش برای رسیدن به توافق صلح را ارائه داد.

ترامپ که در حال حاضر پیشتاز نامزدهای حرب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا به شمار می‌رود، مدعی شد که به اندازه کافی روی ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهور روسیه و اوکراین نفوذ دارد که بتواند جنگ و خونریزی را متوقف کند.

به گفته ترامپ، رهبران این دو کشور، با تحریک درست از جانب کاخ سفید، خواهند دید که ادامه جنگ هیچ منفعتی ندارد.

رئیس جمهور سابق آمریکا گفت: زلنسکی را خیلی خوب می‌شناسم و پوتین را حتی بهتر از زلنسکی می‌شناسم و با هر دوی آنها رابطه خیلی خوبی داشتم.

وی افزود: به زلنسکی خواهم گفت که «دیگر بس است، باید توافق کنی. به پوتین هم می‌گویم که اگر توافق نکنی، به او(زلنسکی) بیشتر(سلاح) خواهیم داد. بیشتر از آنچه تا حالا دریافت کرده‌اند به آنها (سلاح) خواهیم داد. ظرف یک روز، فقط یک روز توافق را جوش خواهم داد.»

ترامپ بر این باور است که پوتین، شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، از جانشین او در کاخ سفید یعنی جو بایدن، سبقت گرفته و زیرکانه‌تر عمل می‌کنند و باهوش‌تر هستند.

وی اضافه کرد: این افراد باهوش، سرسخت و عموما شرور و بدذات هستند؛ شرورهایی که کارشان را خوب بلدند. ولی ما کسی را به عنوان رئیس جمهور داریم که از اتفاقات دور و برش هیچ اطلاعی ندارد. اکنون، خطرناک‌ترین مقطع در تاریخ کشور ماست.

نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا بار دیگر مدعی شد که اگر او همچنان در کاح سفید بود، جنگ بین روسیه و اوکراین هرگز درنمی‌گرفت.

مذاکرات جدی بین مسکو و کی‌یف از بهار ۲۰۲۲ شروع شد و طرفین یکدیگر را مقصر می‌دانستند و صرف نظر از توافق عادی تبادل زندانی، هیچ پیشرفتی حاصل نشد. کی‌یف به دفعات اعلام کرده است مادامی که مسکو شبه‌جزیره کریمه و چهار منطقه جدید که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ به روسیه الحاق شدند، به خاک اوکراین بازنگردند، مذاکره با طرف روسی هیچ فایده‌ای ندارد. مسکو تاکید کرده است که چنین شروطی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.