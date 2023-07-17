به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرعامل مؤسسه سپهر سوره هنر، مسئول روابط عمومی حوزه هنری، مدیر دفتر ادبیات داستانی و مدیر دفتر هنر و ادبیات اسارت با حضور محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، علی فروزانفر معاون هنری و جمعی از مدیران حوزه هنری دیروز صبح یکشنبه ۲۵ تیر برگزار شد.

ساسان ناطق مدیر سابق دفتر ادبیات داستانی حوزه هنری در ابتدای این آئین تکریم و معارفه گفت: طی فعالیت‌های ۹ سال گذشته در این دفتر فهمیدیم که تکیه‌گاه اصلی ما، مراکز استانی است و اگر به داشته‌ها و دارایی‌های خودمان در مراکز استانی تکیه کنیم، قطعاً موفق می‌شویم. در این مدت سعی کردیم بیشتر از آنکه حرف بزنیم عمل کنیم و عمل گرا باشیم و بعد از این هم در دفتر ادبیات اسارت این شیوه را ادامه خواهیم داد و ناگفته‌های اسیران جنگ را روایت خواهیم کرد.

مرتضی سرهنگی در ادامه این آئین گفت: در سال‌های جنگ و پس از آن، ۱۰ میلیون نامه بین اسرا وخانواده‌هایشان رد و بدل شده و حوزه هنری ۱۲ هزار نامه را جمع آوری کرده است. «ادبیات اسارت» انسانی‌ترین گروه ادبیات است و به دوستان این دفتر توصیه می‌کنم در نوشته‌هایمان روی زمین زندگی کنیم، کلمه‌های نامفهوم را از متن‌هایمان دربیاوریم و در نوشتن حواسمان را پرت چیز دیگری نکنیم.

علی‌فروزانفر ادامه داد: آقای ناطق از همان ابتدا فرا تهرانی فکر و عمل می‌کرد، همه ما ایشان را به نظم، ادب و صراحت می‌شناسیم و امیدواریم که این روحیه در دفتر ادبیات اسیران جنگی ایران و عراق نیز حفظ شود.

وی ضمن تشکر از فعالیت‌های گسترده‌ای که در سپهر سوره هنر انجام شده، گفت: ما هیچ کاری را در حوزه هنری نمی‌بینیم که تأثیر آقای قربانی و نحوه مدیریت ایشان در آن دیده نشود، ایشان مدیر و متخصص هستند و کاری نبود که به ایشان واگذار شود و ایشان به نحو احسن انجام ندهند.

معاون هنری حوزه هنری افزود: ادغام روابط عمومی و سپهر سوره هنر تصمیم متهورانه و شجاعانه‌ای است و حضور آقای باقری به ما اطمینان می‌دهد و خیالمان را راحت می‌کند که این انتخاب، انتخاب درستی است.

بهزاد دانشگر مدیر جدید دفتر ادبیات داستانی گفت: درحد توان تلاش می‌کنم تا بتوانیم قدمی رو به جلو برداریم و در این زمینه از همه دوستان درخواست دارم که همکاری کنند.

امیر اسماعیلی سرپرست سابق روابط عمومی حوزه هنری در این آئین گفت: در این مدت تمام تلاشمان این بود که به خون شهدا وفادار بمانیم و در زمینه رسانه‌ای نیز فعالیت‌های بزرگ حوزه هنری را به درستی در رسانه‌ها منعکس کنیم.

علی قربانی مدیرعامل سابق سپهر سوره هنر ادامه داد: در ادوار مختلف از طریق همکاری با مدیران حوزه هنری ارادت ویژه‌ای به دوستان پیدا کردم که در عین ارادتی که به همه بزرگان و عزیزان دارم، با آقای دادمان حس رفاقت و همدلی بیشتری پیدا کردم و از ایشان بابت همه حمایت‌هایشان سپاسگزارم.

وی افزود: در مدت فعالیت در سپهر سوره هنر تلاش کردیم تولیدات حوزه هنری در بخش هنری را به رسانه ببریم و تقریباً تمام تولیدات جز یک مورد، همگی پخش و دیده شد.

محمد مهدی دادمان گفت: همانطور که استاد سرهنگی فرمودند بحث «دفتر هنر و ادبیات اسارت» سال هاست که مطرح است، تا اینکه سرانجام مقرر شد این ظرفیت جدید در بحث ادبیات پایداری به ظرفیت‌های موجود حوزه هنری اضافه شود و مقرر شد که آقای ساسان ناطق این مسئولیت را بر عهده بگیرند اما از همان ابتدا این سوال مطرح بود که جای خالی ایشان در دفتر ادبیات داستانی چگونه پر شود که بعد از حضور آقای دانشگر این دغدغه برطرف شد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در زمینه ادبیات داستانی و استفاده از استعدادهای بکر، خلاق و هنرمند در سراسر کشور باعث می‌شود تجدید حیاتی در ادبیات داستانی داشته باشیم که امیدواریم با حضور آقای دانشگر به مرحله اجرا برسد.

رئیس حوزه هنری افزود: در شش ماهه اول حضور در حوزه هنری به این نتیجه رسیده بودیم که «اداره کل روابط عمومی» و «مجموعه سپهر سوره هنر» مأموریت‌های نزدیک به هم و مشابهی دارند اما دو بخش متفاوت برایشان تدبیر شده است که آنچه در این آئین سنگر سپاری صورت می‌گیرد یکی شدن این دو واحد سازمانی است.

دادمان گفت: مجموعه سپهر سوره هنر، برگزاری محافل را برعهده داشته و در این دو سه سال مأموریت ضریب رسانه‌ای دادن به کارهای حوزه به وظایفش اضافه شد، روابط عمومی نیز وظیفه ایجاد جریان رسانه‌ای و ساخت تصویر رسانه‌ای از نشان‌ها، نام‌های ماندگار، افراد مؤثر، هنرمندان، اساتید و ارتباط با مخاطبان عام و خاص حوزه هنری را برعهده داشت که بحث‌های مفصلی صورت گرفت، سرانجام این تصمیم گرفته شد که این دو مجموعه یکی بشوند و یک تیم کاری با حفظ ظرفیت‌هایی که در مجموعه سپهر سوره هنر و روابط عمومی شکل گرفته است، مسئولیت را برعهده بگیرد.

در این آئین تکریم و معارفه امیر اسماعیلی سرپرست سابق روابط عمومی، علی قربانی مدیر عامل سابق سپهر سوره هنر و ساسان ناطق مدیر سابق دفتر ادبیات داستانی تکریم شدند.