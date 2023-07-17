مسابقات بدمینتون فرهنگیان کشور با حضور ۲۸ تیم در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بدمینتون فرهنگیان کشور با حضور ۲۸ تیم در مشهد مقدس از ۲۳ تا ۲۵ تیرماه برگزار و قهرمان این دور از رقابت‌ها در سه بخش تیمی، دونفره و انفرادی مشخص شدند.

در بخش تیمی خراسان شمالی با پشت سر گذاشتن رقبای خود به مقام قهرمانی رسید، تیم گلستان نیز در فینال نتیجه را به خراسان شمالی واگذار کرد و بر سکوی دوم ایستاد. همچنین مازندران و یزد موفق شدند مقام سوم مشترک را کسب کنند.

همچنین در بدمینتون دو نفره آرش جواهری و مهراب آقایی که تشکیل دهنده تیم ایلام بودند موفق به ایستادن بر سکوی قهرمانی شدند و گلستان با حضور مسعود صادقلو و محمد صمیمی عنوان دوم این دور از رقابت‌ها را در کارنامه خود ثبت کردند. یک تیم خراسان رضوی با سید حسین رضوی و هادی ثروتی و تیم دیگر استان میزبان با حضور امید اسماعیل‌زاده و مهدی لطفی موفق شدند مقام سوم مشترک را کسب کنند.

در بخش انفرادی نیز محمد طاهرزاده از گلستان عنوان قهرمانی را کسب کرد و محسن رحمانیان با مدال نقره به تهران بازگشت، همچنین مجتبی بهجتی از اصفهان و مجید قسمتی از بوشهر موفق به کسب مقام سوم شدند.

گفتنی است که کاپ اخلاق مسابقات بدمینتون فرهنگیان کشور در بخش آقایان را شهرستان تهران کسب کرد.