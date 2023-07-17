میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مؤسسه جوانان آستان‌قدس‌رضوی به‌عنوان مرکز رشد و تعالی فکری جوانان در آستان مقدس و نورانی امام رئوف علیه‌السلام، در جهت توانمندسازی گروه‌های مرجع مرتبط با نوجوان و جوان، برای اولین بار در کشور، اقدام به برگزاری دوره جامع اصول و شیوه‌های تعامل با نوجوان پر چالش دهه هشتادی کرده است.

وی افزود: این دوره چکیده مفاهیم، راهبرد و راهکارهای مورد نیاز جهت تعامل و ارتباط متناسب با مخاطبینی است که با ذهنی پر شبهه و کنشگری‌های هنجار شکنانه، در فضای فرهنگی مورد طرد قرار گرفته و در ذهن بسیاری به عنوان نسلی گسسته از سایر نسل‌ها و غیر قابل تعامل در نظر گرفته می‌شوند.

دبیر شبکه جوانان رضوی استان قزوین اضافه کرد: این دوره حاصل کار تحقیقاتی جامع و تجربه عملیاتی و میدانی تیم محتوایی و اساتید مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی است که در اثر تجربه چندین سال فعالیت گسترده در فضای نوجوانان پر چالش کشور خصوصاً در ایام اغتشاشات و ناآرامی‌های امنیتی و سیاسی داخلی است که در اختیار فعالان فرهنگی و کنشگران و دغدغه‌مندان عرصه جوان و نوجوان امروز قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در این دوره اساتیدی همچون اساتید همراه دوره عبارتند از: حجج الاسلام وکیلی، سوزنچی، تولایی، دکتر سید بشیر حسینی، دکتر باقرزاده، دکتر معماریانی و دکتر عزیزی حضور دارند.

جباری ادامه داد: تمام دوره شامل ۲۵ ساعت فیلم اختصاصی و ضبط شده در استودیوی مؤسسه جوانان با محوریت توانمندسازی معرفتی-مهارتی فعالان فرهنگی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی است که به‌صورت مجازی، محتوای آن را در قالب فایل‌های تدریس در قالب ۵ گام قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: هزینه اصلی دوره ۳ میلیون ریال است اما با تقبل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی، شما می‌توانید به صورت «رایگان» در دوره شرکت کنید.

دبیر شبکه جوانان رضوی استان قزوین با بیان اینکه برای ثبت نام در دوره باید اطلاعات خواسته شده در صفحه ثبت نام به آدرس http://zed.javanan.org را با دقت کامل کنید، بیان کرد: پس از ثبت اطلاعات و تأیید شدن شماره همراه شما، وارد سامانه خواهید شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان می‌توانند با شرکت در دوره و بعد تمام کردن مراحل می‌توانید با توجه به امتیازی که کسب کرده‌اید، از مزایایی که قرار داده شده در دوره، نظیر گواهینامه دیجیتال مؤسسه جوانان، شرکت در گردهمایی ویژه برگزیدگان در مشهد مقدس و بن خرید محصولات فرهنگی استفاده کنند.

جباری در پایان یادآور شد: شرکت کنندگان پس از مطالعه و تکمیل مرحله شروع دوره و فعال شدن مراحل برای او، ۴۰ روز زمان دارد تا محتوای گام‌های آموزشی را مطالعه کرده و در آزمون‌های دوره شرکت کند.