نمایشنامه «آهوان» با نگاه جدیدی به زندگی امام رضا(ع) پرداخته است

محمد جهانپا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد تئاتر آهوان اظهار کرد: سومین اثری که به نویسندگی مهدی سیمریز کارگردانی کرده‌ام موضوع آن در مورد سفر دعبل خزاعی از مدینه تا مرو است که برای خواندن «قصیده مدارس آیات» در محضر حضرت رضا علیه السلام می‌آید و در راه این سفر با دیدن چندین تابلو اتفاقاتی را رقم می‌زند استخراج کردیم که بر اساس کتاب عیون الاخبار الرضا (ع) نوشته شیخ صدوق سعی کرده ایم حکایت‌های کمتر شنیده شده از آن را انتخاب کنیم.

کارگردان آهوان با بیان اینکه نقطه و نکته اصلی ما سیره اخلاقی حضرت رضا علیه السلام در این اثر بوده است افزود: داستان‌هایی که انتخاب شده در دنیای امروزه به عنوان یک الگو و یک سیره رفتاری می‌تواند سرلوحه ما در جامعه باشد.

وی تصریح کرد: تیم بازیگری ما تیم شناخته شده‌ای است که متشکل از محمد تقی نژاد، علیرضا روان دل، احسان امیرپور، علی ضمیری، جلال کریم‌زاده و … بازیگران خوشنام و با سابقه تئاتر خراسان رضوی که هر کدام به عنوان یک ستاره در یک نمایش به تنهایی می‌توانند بدرخشند.

جهانپا گفت: در حدود یک ماه تمرین نمایش انجام شد و از روز ۱۰ تیر ماه در تماشاخانه استاد حسین نوری در محل حوزه هنری مشهد مقدس آغاز و تا دوشنبه ۲۶ تیر ماه ادامه دارد و همزمان با شب اول محرم به پایان می‌رسد.این اجرا با استقبال بسیار خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد، تا به امروز با توجه به گنجایش ظرفیت سالن نمایش، بیش از ۹۰۰ نفر از این اجرا دیدن کردند.

کارگردان آهوان گفت: این نمایش به لحاظ فنی تماماً بر اساس اصول و قواعد تئاترهای نمایشی ساخته شده است و با توجه به اینکه تئاتر دینی است اما آئینی نیست کاملاً منطبق با روش‌ها و کارهایی که حرفه‌ای هستند و برای سالن تئاتر ساخته شده‌اند که نورپردازی، گریم، دکور صحنه و طراحی لباس همگی به صورت حرفه‌ای صورت گرفته است و با توجه به مختصات یک نمایش و تئاتر حرفه‌ای انجام پذیرفته است.

وی عنوان کرد: در جلسه نقد و بررسی که در دیوار چهارم برگزار شد بازخوردها بسیار خوب بود و تقریباً همه منتقدین چه از لحاظ طراحی، بازی بازیگران، نورپردازی از نمایش تعریف کردند و همین طور استقبال خوب تماشاگران در فضای مجازی نشان دهنده این است که اثر توانسته با بخش‌های مختلف جامعه ارتباط برقرار کند. یک سانس از تئاتر را به اصحاب رسانه و خبرنگاران اختصاص دادیم که بسیار مورد اقبال قرار گرفت.

جهانپا با بیان اینکه کار کردن تئاتر دینی در این برهه از زمان پیچیدگی‌های مخصوص به خودش را دارد بیان کرد: اگر بخواهیم آثار تئاتر دینی با استقبال زیاد بر روی صحنه بیاید باید نسبت به مخاطب خود هوشیار باشیم و سعی ما بر این بوده است این نمایش به گونه‌ای روی صحنه برود که تماشاگر خسته نشود و نمایش عنصر سرگرم کنندگی خودش را حفظ کند و تمام تلاشمان این بوده است که در مسیر اصلی نمایش شورآفرینی و شعوری که برای شناخت حضرت رضا علیه السلام صورت می‌پذیرد باعث شود تماشاگر با یک نگاه جدید، ارتباط جدیدی با زندگی و سیره این امام بزرگوار برقرار کند که امیدوارم حضرت رضا (ع) از ما بپذیرند.

کارگردان آهوان در پایان افزود: این نمایش در جشنواره ملی تئاتر رضوی برای تمام بخش‌ها کاندید جایزه بوده است و جایزه بهترین طراحی صحنه، کارگردانی و همچنین بازیگری را از آن خود کرده است.