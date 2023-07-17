تقویت همکاری با تولیدکنندگان تجهیزات شناختی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی به منظور توسعه زیست‌بوم شناختی کشور، گسترش کسب‌وکارهای مرتبط و معرفی آئین‌نامه‌های حمایتی این ستاد، نشست هم‌اندیشی با شرکت‌ها، فناوران، تولیدکنندگان تجهیزات شناختی، محققان و اساتید برگزار کرد.

در این گردهمایی ابزارهای حمایتی ستاد برای توسعه کسب‌وکارهای شناختی، معرفی خدمات و حمایت‌های کارگروه توسعه زیست‌بوم شناختی در راستای توانمندسازی، نحوه دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری و نیز آشنایی با فرآیندهای ثبت درخواست مرتبط تشریح و مورد تبادل نظر و گفت و گو قرار گرفت.

حسین عزیزی معاون فناوری و زیرساخت ستاد در این نشست با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی در سطح کشور؛ کاربردی‌سازی، ایجاد شبکه‌های تحقیقاتی و توسعه زیست بوم و ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های پژوهشی و گسترش فعالیت‌های ترویجی در این حوزه را از اولویت‌های ستاد توسعه علوم شناختی برشمرد.

وی گفت: ستاد در طول یک دهه فعالیت خود با همکاری و مشارکت محققان، اساتید و پژوهشگران، گام‌های اساسی برای توسعه دانش علوم شناختی در سطح کشور برداشته و موفقیت‌های بسیاری در زمینه دستیابی به طراحی، تولید و بومی‌سازی تجهیزات و ابزارهای شناختی مورد نیاز مراکز علمی و تخصصی حاصل شد.

عضو ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی تداوم فعالیت‌های تحقیقاتی، فعال سازی بخش‌های خصوصی، شکل‌گیری تیم‌ها و هسته‌های پژوهشی در مراکز دانشگاهی و تخصصی و همچنین افزایش سلامت و سرمایه شناختی جامعه ایرانی و نیز بهبود کیفیت آموزش با بهره‌گیری از رویکردهای شناختی و تعامل با وزارت آموزش و پرورش را از دیگر اولویت‌های ستاد عنوان کرد.

عزیزی، توسعه ابزارها و تجهیزات خواندن و نوشتن در مغز و توجه به فناوری‌های پیشرفته و کاربست علوم شناختی در حوزه‌های راهبردی را از ضروریات و نیازهای اساسی در حوزه علوم شناختی دانست و خواستار تعامل و همکاری مشترک فناوران و تولید کنندگان تجهیزات شناختی با ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برای تأمین نیازهای کشور و دستیابی به خودکفایی و بومی سازی ابزارها در این حوزه شد.

محمدحسین مقامی کارشناس ارشد ستاد نیز در جمع فناوران و تولید کنندگان تجهیزات شناختی اعلام کرد: با حمایت‌های گسترده ستاد، بخشی از ابزارها و تجهیزات عمومی، نوین و ترکیبی مطالعه مغز و سیستم‌های ثبت سیگنال‌های مغزی با همکاری ده‌ها پژوهشگر و برخی از شرکت‌های مهندسی فعال در حوزه شناختی طراحی، تولید و ساخته شده است.

وی، توسعه پروژه ایمپلنت‌های مغزی و توسعه فناوری و ابزارهای ارتباط با مغز را از اهداف راهبردی ستاد یاد کرد و گفت: فعال سازی ظرفیت تولید داخلی برای تأمین زیرساخت‌های مراکز تحقیقاتی و نیز برگزاری فراخوان‌های تخصصی با همکاری شرکت‌ها و اساتید حوزه شناختی برای ساخت فناوری‌های نوین برای توسعه و اکتساب فناوری‌ها و رونق کسب و کارها از دیگر سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت ستاد محسوب می‌شود.

مقامی، از فناوران و تولیدکنندگان تجهیزات شناختی خواست با بهره‌گیری از بسته‎‌های حمایتی ستاد در امر نیازهای مراکز علمی و تحقیقاتی فعالانه مشارکت و همکاری کنند.

در این نشست پرسش‌ها و ابهامات فناوران و تولید کنندگان تجهیزات شناختی در خصوص آئین‌نامه‌های حمایتی ستاد مطرح و پاسخ‌های لازم از سوی کارشناسان ستاد ارائه شد.