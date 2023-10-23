به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، محققان دانشگاه ساوث هامپتون با همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های کمبریج و بارسلونا نشان داده اند به طور نظری می‌توان با کمک نیروی کیهان یک جفت سیاه‌چاله را در وضعیت تعادل نگه‌داست.

نظریه‌های مرسوم مبتنی بر فرضیه انیشتین دلیل وجود سیاه‌چاله های تنها را توضیح می دهد ، اما یک جفت شی نجومی عظیم در نهایت با جذب و برخورد گرانش با یکدیگر خنثی می‌شوند.

طبق تحقیقی که اخیرا در ژورنال « فیزیکال ریویو لترز» منتشر شده، این فرضیه فقط زمانی کارآمد است که جهان ثابت باشد، حال آنکه دائما در حال حرکت است. محققان معتقدند یک جفت سیاه‌چاله می‌توانند در حالی وجود داشته باشند که خود را به عنوان یکی نشان می‌دهند.

سخنگوی دانشگاه ساوث هامپتون در این باره می‌گوید: سیاه‌چاله ها اشیای آسمانی عظیمی هستند که گرانش قدرتمندی دارند که هیچ چیز، حتی نور، نمی‌تواند از آن بگریزد.

او در این باره می‌گوید: هرچند روش های عددی پیچیده‌ای وجود دارد، اما محققان پژوهش جدید نشان دادند ۲ سیاه‌چاله می توانند در وضعیت تعادل وجود داشته‌باشند و گرانش آنها به وسیله گسترش مداوم کیهان جبران می شود.

وی افزود: حتی اگر سرعت گسترش جهان بیشتر شود، سیاه‌چاله‌ها در فاصله ای ثابت از یکدیگر قفل می شوند. هرچقدر نیروی گسترش جهان برای جدا کردن آنها بیشتر شود، جاذبه گرانشی بین دو جسم بر آن غلبه می‌کند.