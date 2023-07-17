به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قمری با اشاره به اینکه بم اولین شهرستانی است که انجمن صنایع‌دستی در آن راه اندازی شده است، گفت: در کنار شروع به کار خانه خلاق صنایع‌دستی، انجمن صنایع‌دستی می‌تواند فعالیت خود را به صورت هدفمندتر و با برنامه‌ریزی بهتری آغاز کند.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بم افزود: با توجه به ظرفیت بالای شهرستان بم در زمینه صنایع‌دستی لازم است از این ظرفیت‌ها بیش از گذشته استفاده شود که راه‌اندازی این انجمن ما را به این هدف نزدیکتر می‌کند.



وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین رشته صنایع‌دستی شهرستان بم حصیربافی است که توسط بانوان تولید می‌شود بیان کرد: راه‌اندازی انجمن صنایع‌دستی می‌تواند به حمایت این هنرمندان و توسعه بازار فروش و مهارت آموزی هر چه بیشتر آن‌ها کمک کند.



قمری گفت: در هفته گذشته یک دوره آموزش حصیربافی در بم برگزار شد که این دوره‌ها ادامه خواهد داشت و این دوره‌ها به منظور احیای حصیربافی برپا می‌شود.