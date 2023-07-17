سرمربی پیشین استقلال در نقل و انتقال پرسپولیس دخالت دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خالدآبادی دروازه‌بان فصل گذشته هوادار تهران همچنان در حال مذاکره با استقلال و پرسپولیس برای پیوستن به یکی از این دو تیم در نقل و انتقالات تابستانی است.

دروازه بان تیم فوتبال امید ایران با وجود موافقت نهایی مدیر برنامه‌هایش با باشگاه پرسپولیس نتوانست با این تیم قرارداد خود را نهایی کند. از قرار معلوم باشگاه پرسپولیس قصد داشت توافق با خالدآبادی را هنگام حضور این بازیکن در اردوی تیم امید در ترکیه قطعی و رسانه‌ای کند اما مخالفت محمود فکری سرمربی هوادار دردسرساز شد.

فکری همچنان منتظر جذب دروازه‌بان جدید برای هوادار است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمی‌خواهد خالدآبادی را از دست بدهد. ضمن اینکه باشگاه پرسپولیس نیز حاضر نیست مبلغ بیش از ۸ میلیارد تومان برای جلب رضایت نامه این بازیکن هزینه کند.

مخالفت فکری با پیوستن خالد آبادی یک روز مانده به عقد قرارداد قطعی با پرسپولیس شایعاتی درباره تلاش سرمربی فعلی هوادار برای پیوستن این دروازه بان به استقلال را مطرح کرده است اما مسئولان باشگاه هوادار ضمن تکذیب این موضوع منتظر بهترین پیشنهاد مالی برای صدور رضایت‌نامه اش هستند.