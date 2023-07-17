برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از ۱۱ تا ۱۷ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، شانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان پس از یک سال وقفه با دعوت از هنرمندان سراسر ایران و جهان از ۱۱ تا ۱۷ مهر برگزار خواهد شد.
رحمان هوشیاری دبیر جشنواره درباره روند اجرایی این رویداد گفت: جشنواره تئاتر مریوان پس از یک سال وقفهای که برای اولین بار در روند اجرای آن اتفاق افتاد، امسال شانزدهمین دوره خود را در تاریخ ۱۱ مهرماه آغاز خواهد کرد. ما سال گذشته اواخر مرداد و اوایل شهریور فراخوان شرکت در جشنواره را منتشر کردیم و حدود ۱۷۰ اثر به دبیرخانه رسید که در بخشهای مختلف مورد انتخاب قرار گرفت.
دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان توضیح داد: این رویداد هنری در شش بخش آزاد، آیینی-سنتی، کودک و نوجوان، فراگیر (ویژه معلولین)، دگرگونههای اجرا و بخش ویژه ایثار و شهادت برگزار میشود که آثار هر سه بخش توسط یک تیم داوری سهنفره بهصورت جداگانه بازبینی و انتخاب شدهاند.
هوشیاری با تأکید بر ویژگی مهم بخش بینالملل این دوره گفت: در بخش بینالملل شانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با وجود اعلام حذف پرداخت هزینه (دستمزد) به گروههای بینالملل که روند ثابت و همیشگی چنین رویدادهایی بوده است، همچنان شاهد استقبال گروهها بهویژه با تولید آثار مختص به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بودیم.
وی درباره تعداد و جزئیات گروههای نمایشی خارجی ادامه داد: از حدود ۲۵ گروه نمایشی متقاضی شرکت در جشنواره حدود ۱۱ اثر از کشورهایی چون مکزیک، ایتالیا، مغولستان، مصر، لیبی، تونس، الجزایر و افغانستان، قطر و عراق خواهیم داشت که البته اسامی و اطلاعات دقیق آنها بهصورت جداگانه منتشر میشود.
این مدیر هنری گفت: امسال بهصورت ویژه حدود ۱۰ نفر از دبیران جشنوارههای بینالمللی از سراسر جهان دعوت شده است تا با تماشای آثار حاضر در این رویداد شرایط تبادل هنری و معرفی گروههای برتر کشورمان به دیگر کشورها توسط این دبیران فراهم شود.
هوشیاری افزود: امسال به احترام گروههای نمایشی که سال گذشته متقاضی حضور در جشنواره بودند، فراخوان جدیدی منتشر نشده است؛ اما در بخش «جشنواره جشنوارهها» میزبان حضور گروههای منتخب سایر جشنوارهها خواهیم بود.
وی با اشاره به بخشهای انتخاب و داوری توضیح داد: رویکرد ما در دعوت هنرمندان برای انتخاب و داوریها حضور افراد باتجربه، ترجیحاً با تحصیلات آکادمیک و البته توجه به جوانگرایی بوده است.
هوشیاری در پایان سخنانش گفت: مریوان شهری کوچک در غربیترین نقطه کشور است که شاید از لحاظ امکانات، تجهیزات و بسترهای اجرایی با سایر شهرهای کشور برابری نکند اما مردم و برگزارکنندگان جشنواره هرساله با عشق و علاقهای که به این رویداد هنری و میزبانی از گروههای نمایشی دارند در تلاش هستند تا بهترین شرایط را از لحاظ فرهنگی، هنری و گردشگری برای برگزاری فراهم کنند.
شانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به دبیری رحمان هوشیاری از یازدهم تا هفدهم مهر در شهرستان مریوان استان کردستان برگزار خواهد شد.
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