روابط عمومی ادارات شهرستان بوشهر تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح دوشنبه در جمع مدیران روابط عمومی ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر اظهار داشت: دولت دستاوردهای بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف داشته که تاکنون به خوبی به آن پرداخته نشده است.

وی اضافه کرد: در حوزه مسکن اقدامات خوبی در این دولت صورت گرفته ولی بسیاری از مردم از آن بی‌اطلاع هستند و ممکن است نتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.

فرماندار بوشهر پرداخت تسهیلات اشتغال را از دیگر اقدامات دانست و بیان کرد: شرایط خوبی برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در استان فراهم شده است که باید با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه بهره‌مندی مردم از آن فراهم شود.

وی تقویت روابط عمومی‌های ادارات را یک ضرورت دانست و بیان کرد: روابط عمومی‌ها باید از همه ظرفیت‌ها از جمله سایت سازمان، کانال‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های رسمی و پایگاه‌های خبری استانی، نشریات و صدا و سیما برای انعکاس عملکردها استفاده کنند.

رحیمی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را یکی دیگر از ضرورت‌ها عنوان کرد و ادامه داد: بحمدالله وضعیت خوبی را از این نظر در ادارات بوشهر شاهد هستیم.

وی همکاری و مشارکت همه روابط عمومی‌ها در توزیع و انتشار اخبار را مهم دانست و تاکید کرد: باید با قالب‌های جذاب نظیر موشن‌گرافی، اینفوگرافی، کلیپ و… برای انعکاس دستاوردها اقدام شود.