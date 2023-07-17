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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

مدیر راه اندازی مرکز جامع سرطان همدان:

رادیوتراپی مرکز سرطان از هفته دولت آماده خدمت‌رسانی است

رادیوتراپی مرکز سرطان از هفته دولت آماده خدمت‌رسانی است

همدان-مدیر راه اندازی مرکز جامع سرطان همدان گفت: رادیوتراپی مرکز سرطان از هفته دولت آماده خدمت‌رسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر راه اندازی مرکز جامع سرطان همدان ظهر امروز در بازدید اصحاب رسانه از این مرکز اظهار کرد: مرکز جامع سرطان دارای ۲۴ هزار مترمربع، زیربنا است که ۱۸۰۰ متر مربع آن را مرتب تحویل دانشگاه دادند.

علی حیدری افزود: در حال حاضر متخصص رادیولوژی بیماران را ویزیت و در صورت نیاز شیمی درمانی انجام می‌دهد.
مهمترین اقدام در این مرکز، افتتاح و راه‌اندازی دستگاه شتاب دهنده رادیوتراپی است که خدمتی بزرگ برای مردم است.

مدیر راه اندازی مرکز جامع سرطان همدان با اشاره به این مرکز گفت: مرکز جامع سرطان بعثت سال ۱۴۰۰ به لحاظ ساختمانی افتتاح شده از سال گذشته با پیگیری معاونت درمان و توسعه، شیمی درمانی این یخش هم راه‌اندازی شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: پیمانکار پروژه از آذرماه سال گذشته با یک قرارداد ۳۷۴ میلیارد تومانی کار را شروع کرده که برنامه آن ۲۴ ماه است.

وی افزود: برای تجهیز موتورخانه هم در مرداد ۱۴۰۱ یک پیمانکار برای آن در نظر گرفته شده که حدود ۹۰ درصد آماده شده تا در زمستان با هوای گرم بتوانیم کارگاه را ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر راه اندازی مرکز جامع سرطان همدان در بازدید اصحاب رسانه از این مرکز اظهار کرد: مرکز جامع سرطان دارای ۲۴ هزار مترمربع، زیربنا است که ۱۸۰۰ متر مربع آن را مرتب تحویل دانشگاه دادند.

وی افزود: در حال حاضر متخصص رادیولوژی بیماران را ویزیت و در صورت نیاز شیمی درمانی انجام می‌دهد.
مهمترین اقدام در این مرکز، افتتاح و راه‌اندازی دستگاه شتاب دهنده رادیوتراپی است که خدمتی بزرگ برای مردم است.

مدیر راه اندازی مرکز جامع سرطان همدان با اشاره به این مرکز گفت: مرکز جامع سرطان بعثت سال ۱۴۰۰ به لحاظ ساختمانی افتتاح شده از سال گذشته با پیگیری معاونت درمان و توسعه، شیمی درمانی این یخش هم راه‌اندازی شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: پیمانکار پروژه از آذرماه سال گذشته با یک قرارداد ۳۷۴ میلیارد تومانی کار را شروع کرده که برنامه آن ۲۴ ماه است.

وی افزود: برای تجهیز موتورخانه هم در مرداد ۱۴۰۱ یک پیمانکار برای آن در نظر گرفته شده که حدود ۹۰ درصد آماده شده تا در زمستان با هوای گرم بتوانیم کارگاه را ادامه دهیم.

کد مطلب 5838753

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