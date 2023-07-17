مردمی بودن گفتمان دولت سیزدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی با جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی گیلان اظهار کرد: آرمان گرایی و عدالت خواهی با همدلی و انسجام نیروهای انقلاب تحقق پیدا میکند.
وی با اشاره به نقاط ضعف حلقههای انقلابی در کشور افزود: نیروهای انقلاب باید ابتدا خودشان پیدا کنند و با هم به همدلی، هم فکری و انسجام برسند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نقاط ضعفها در بخشهای مختلف باید پوشش داده شود، گفت: ریشه یابی و واکاوی مشکلات، چالشها و نقاط ضعف در بخشهای مختلف ضرورت دارد.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه گفتمان دولت سیزدهم، مردمی بودن است، اضافه کرد: هر زمانی که از مردم فاصله گرفتیم به چالش برخوردیم.
وی با بیان اینکه انتصابات دولت با رویکرد مردمی صورت میگیرد، افزود: تلاش شده در دولت سیزدهم انتصابات و تصمیم گیری بر اساس گفتمان مردمی صورت گیرد.
سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به رویکرد جوان گرایی این دولت در انتصابات، بیان کرد: انتصابات در رأس و میانی تلاش شده از جوانان انقلابی، متعهد و توانمند استفاده شود.
بهادری جهرمی با اشاره به برخی مظاهر بی حجابیها، اضافه کرد: دولت مطالبه گری جدی حوزه عفاف و حجاب بوده و در سامان بخشی این حوزه پیشگام بوده است.
وی با بیان اینکه دولت در حوزه حجاب با کسی تعارف ندارد، افزود: مسئله حجاب ریشه در سنت ایرانیان و جزو احکام اصلی شرعی و اسلامی است و دولت سیزدهم در این بخش دغدغه دارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و فرهنگی امروز نتیجه عملکرد دولتهای گذشته بوده است، گفت: دولت سیزدهم در شرایط بسیار حساس و در بزنگاههای بحرانی اقتصادی و فرهنگی اقدامات خوبی را شروع کرده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت گذشته تمام تمرکزش را روی برجام گذاشته بود، اضافه کرد: دروازه ساخت مسکن، خودرو و فعالیتهای اقتصادی در دولت گذشته بسته شد و به بهانه گشایش اقتصادی و معیشتی همه تمرکز دولت روی برجام قرار گرفت.
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