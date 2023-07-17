اشتغالزایی برای ۲۰۰ نفر از بانوان سرپرست خانواده به برکت وقف

حجت الاسلام احمد کاروند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال گذشته اوقاف کردستان با برپایی کارگاههای خیاطی، قالیبافی و صنایع دستی در شهرستانهای مریوان، قروه، سنندج و سقز کرده است.
وی افزود: این کارگاهها در قالب طرح شمیم خدمت راه اندازی شده و موفق به ایجاد شغل برای ۲۰۰ بانوی سرپرست خانواده شده ایم.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان خاطر نشان کرد: در حوزه رفع موانع تولید اقدامات مناسبی در این کارگاهها صورت گرفته است.
حجت الاسلام کاروند اظهار داشت: سنت حسنه وقف میتواند در زمینههای مختلف تأثیرگذاری بسزایی داشته باشد.
وی افزود: حوزه تولید و اشتغال زایی از جمله مهمترین حوزهها بوده و یکی از نیازهای اساسی استان در زمینه حضور واقفین و خیرین به این حوزه مرتبط میشود که امیدواریم با حمایت خیرین و واقفین بتوانیم فعالیتهای بیشتری در زمینه اشتغالزایی در استان انجام دهیم.
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