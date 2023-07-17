۳درصد از عملیات عمرانی بیمارستان امام خمینی شهریار باقی مانده است

حبیب اشجعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه سال گذشته به سبب برخی موانع کار بیمارستان با تأخیر پیش می‌رفت، که با پی گیرها موانع پیش رو مرتفع شد و اکنون فعالیت پروژه با سرعت قابل ملاحظه‌ای پیش می‌رود.

وی ادامه داد: سه درصد کار عمرانی بیمارستان باقی مانده است و با پی گیری های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار اعتبار ۲۵ میلیاردی برای اتمام کار عمرانی در نظر گرفته شده است.

نماینده فرماندار شهریار در امور بیمارستان امام خمینی (ره) تصریح کرد: خوشبختانه منابع اعتباری برای تجهیز و اتمام پروژه در نظر گرفته شده است و دولت تمام تلاش خود را برای افتتاح این بیمارستان انجام می‌دهد و طبق گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چند ماه آینده شاهد افتتاح این مجموعه بزرگ بیمارستانی خواهیم بود.

وی در رابطه با علت افتتاح نشدن اورژانس بیمارستان نیز گفت: چندین ماه قبل اعلام کردند که اورژانس بیمارستان افتتاح شود و به دلیل اینکه آزمایشگاه و رادیولوژی و احیا بیمارستان هنوز راه اندازی نشده بود با این موضوع مخالفت شد، امیدواریم با تکمیل همه مجموعه‌ها به زودی شاهد راه اندازی اورژانس بیمارستان نیز باشیم.

بخشدار مرکزی شهریار در رابطه با نحوه جذب و استفاده از نیروهای بومی در این بیمارستان نیز گفت: برای افراد بومی ۲۵ درصد سهمیه در نظر گرفته شده است و طی یک مرحله ۱۴۰ نفر نیرو از طریق آزمون جذب شده است و تاکنون ۳۰ درصد نیروها تأمین و ۴۷۰ نیرو نیز برای راه اندازی نیاز است و اطلاع رسانی خواهد شد.