استانداردهای واردات خودرو تسهیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلامی‌پناه امروز در حاشیه مراسم جایزه ملی کیفیت ایران در جمع خبرنگاران، درباره مهلت خودروسازان تا پایان تیر برای رعایت استانداردهای ۸۵ گانه، اظهار داشت: برابر با قانون در این زمینه عمل خواهد شد. قانون فصل الخطاب است. ما سازمانی مردمی هستیم و برای صیانت از ایمنی و سلامت کیفیت و زندگی مردم در حوزه‌های مختلف همه تلاش خود را انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه گفته می‌شود موانع استانداردی واردات خودرو برداشته شده است اما هنوز خودرو به تعداد قابل توجهی وارد نشده و هیچ خودرویی به دست متقاضیان نرسیده است؟ گفت: با توجه به تسهیل استانداردها امکان واردات میلیون‌ها دستگاه خودرو وجود دارد، من وارد کننده نیستم اما اگر بودم حتماً خودرو به دست مردم می‌رسید. پاسخ به اینکه مانع چیست در حیطه اختیارات من نیست.

اسلام پناه درباره اعطای نشان حلال به تولید کنندگان، گفت: تمرکز ما برای بازگشایی در اقتصاد و اَبر اقتصاد حلال در دنیا زیاد شده است، اعطای این نشان به دنبال انجام آزمایشات متعدد انجام می‌شود و این نشان را اعطا می‌کنیم که تولید کننده کالا و خدمات امکان حضور در بازارها را داشته باشد. بازار حلال بازار جدیدی است اما سهم ما از این بازار کمتر از یک درصد است و این در حالی است که به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی سهم ما در اقتصاد حلال بسیار نازل است و لذا باید آن را رشد دهیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به صادرات ۵۰ میلیون دلاری کالای حلال به مالزی، گفت: این در حالی است که با توجه به ظرفیت این بازار ما می‌توانیم سهم خود را به ۵۰۰ میلیون دلار نیز افزایش دهیم.