به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی سرقت منزل و مغازه در سطح شهرستان خرم‌آباد، بررسی موضوع باهدف دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی و استفاده از شگردهای پلیسی به سرنخ‌هایی از سارقان پی بردند و پس از هماهنگی قضائی سه نفر باند سارق را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت منزل و مغازه اعتراف و مقادیری اموال مسروقه از آنها کشف شد.

سرهنگ ابدال چگنی به شهروندان توصیه کرد که در راستای پیشگیری از سرقت به توصیه و هشدارهای پلیسی توجه داشته و در صورت اطلاع از هر گونه سرقت و یا ترددهای افراد مشکوک و ناشناس مراتب را بلافاصله فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.