به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران با همکاری کانون نمایش‌های آیینی و سنتی به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم ویژه‌برنامه‌های نمایشی خود را با عنوان «نوای عرشیان و مشق فرشیان» در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌کند.

در نشستی که صبح امروز دوشنبه ۲۶ تیر در دفتر مدیرکل هنرهای نمایشی برگزار شد، با حضور کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، اسرافیل فرج‌اللهی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، غلامرضا نعمتی معاون اجرایی اداره‌کل هنرهای نمایشی و مهدی یوسفی‌کیا مدیر روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی از پوستر برنامه‌های نمایشی دهه اول ماه محرم با عنوان «نوای عرشیان و مشق فرشیان» رونمایی شد.

کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی در حاشیه رونمایی پوستر این ویژه‌برنامه که به مناسبت فرارسیدن ایام محرم برگزار می‌شود، گفت: همه ما ایرانیان علاقه‌مند هستیم در برگزاری این‌گونه مراسم سهمی داشته باشیم. امسال توفیق شد که در اداره کل هنرهای نمایشی، ویژه‌برنامه‌ نمایشی «نوای عرشیان و مشق فرشیان» را به مناسبت ایام شهادت و عزاداری سالار شهیدان امام حسین (ع) در محوطه تئاتر شهر برگزار کنیم.

وی ادامه داد: این برنامه با حضور هنرمندان خوب و پیشکسوت در حوزه نمایش‌های تعزیه و آیینی از ۲۸ تیر تا ۶ مرداد در سه بخش تعزیه، نقالی و پرده‌خوانی اجرا خواهد شد.

نظری درباره برگزاری این برنامه در محوطه مجموعه تئاتر توضیح داد: این برنامه، نخستین رویداد هنری و ویژه‌برنامه فرهنگی است که در محوطه و پهنه تئاتر شهر بعد از اجرای طرح سامان‌دهی و پاک‌سازی این مجموعه برگزار می‌شود تا با استقبال مردم و هنرمندان بر استمرار مسئله حریم تئاتر شهر تأکید کنیم.

اسرافیل فرج‌اللهی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران نیز درباره حمایت‌های این انجمن از برگزاری این ویژه‌برنامه گفت: در برگزاری عزای امام حسین (ع) همه باید پای کار بیایند و انجمن هنرهای نمایشی ایران این مسئله را از وظایف مهم برای خود می‌داند و تمام‌قد به برگزاری هرچه بهتر این برنامه کمک خواهد کرد.»

وی ادامه داد: «ویژه‌برنامه «نوای عرشیان و مشق فرشیان» با همراهی کانون نمایش‌های آیینی و سنتی کار خود را از فردا به مدت ۱۰ شب آغاز می‌کند.

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران در پایان گفت: جای تشکر دارد که نیروی انتظامی و شهرداری پای کار آمدند و محیط پیرامونی تئاتر شهر را سامان بخشیدند تا عموم مردم، هنرمندان و علاقه‌مندان در فضایی امن و مناسب از این بستر فرهنگی و هنری بهره ببرند.

ویژه‌برنامه «نوای عرشیان و مشق فرشچیان» به همت اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران از ۲۸ تیر تا ۶ مرداد در سه بخش تعزیه، نقالی و پرده‌خوانی در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر به اجرا درمی‌آید.

در مجالس تعزیه این برنامه، یاد و نام زنده‌یادان علاءالدین قاسمی و حاج‌تقی عزیزی گرامی داشته می‌شود.