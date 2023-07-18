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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۲

توسط اداره‌کل هنرهای نمایشی انجام می‌شود؛

برگزاری «دوشنبه‌های دیجیتال» و بررسی اجراهای بینارسانه‌ای

برگزاری «دوشنبه‌های دیجیتال» و بررسی اجراهای بینارسانه‌ای

نشست‌های آموزشی، پژوهشی «دوشنبه‌های دیجیتال» با هدف بررسی اجراهای دیجیتال، بینارسانه‌ای و رسانه‌های نوین توسط دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی از مرداد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، نرگس یزدی مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره برگزاری نشست‌های آموزشی، پژوهشی «دوشنبه‌های دیجیتال»، گفت: در این نشست‌ها منابع اصلی و مهم در حوزه‌ اجراهای دیجیتال و بینارسانه‌ای معرفی و به بحث گذاشته خواهد شد.

وی افزود: این رویداد همچنین شامل جلسات آموزشی، و بحث و گفت‌وگوی آنلاین با هنرمندان و نظریه پردازان مطرح این حوزه در سراسر جهان است که در کنار آن آثار مطرح هنرمندان و کمپانی‌های پیشرو در خلق چنین آثاری در جهان مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، به سبب ماهیت این اجراها که مستندسازی آن‏ها دشوار بوده بخش دیگری از این رویداد به شناسایی، معرفی و ثبت فعالیت هنرمندان و گروه‌‎های داخلی خواهد پرداخت که در سال‏‌های اخیر به تجربه‏‌ورزی‌‏هایی در این حوزه پرداخته‏‌اند.

این پژوهشگر و مدرس تئاتر که در رساله دکترای خود بر حوزه دراماتورژی اجراهای دیجیتال، بینارسانه‌ای و رسانه‌های نوین متمرکز بوده، گفت: با وجود فراگیری این گونه اجراها در سراسر جهان و انتشار کتاب‌‏های متعدد در این زمینه، در کشور ما متأسفانه منابع بسیار اندکی وجود دارد. بدیهی است ناگزیر در آینده نزدیک تئاتر و اجرا در ایران نیز به این سمت خواهد رفت. این مسأله در کنار فقدان منابع و عدم آشنایی با گروه‏‌های مطرح جهان در این حوزه برگزاری این گونه نشست‌ها را ضروری می‌کند.

نشست آموزشی، پژوهشی «دوشنبه‌های دیجیتال» با هدف بررسی اجراهای دیجیتال، بینارسانه‌ای و رسانه‌های نوین هر ۲ هفته یک بار در سالن مشاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار می‌شود که زمان برگزاری این جلسات اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5839829
فریبرز دارایی

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