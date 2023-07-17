زهرا جربان کارگردان نمایش «عشق به افق خورشید» که این روزها در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه است درباره اجرای محدود این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش از ۲۰ تا ۲۶ تیرماه در سالن اصلی تئاترشهر به صحنه می‌رود. دوست داشتیم نمایش را به مدت ۳۰ روز اجرا ببریم اما چون ایام محرم و صفر نزدیک است و آثاری با این مضمون بیشتر از نمایش ما مورد توجه هستند از این رو دوستان تئاتر شهر لطف کردند و این ۷ اجرا را قبل از محرم در اختیار ما گذاشتند. البته اگر امکانش فراهم باشد علاقه مند هستیم نمایش را در نیمه شعبان مجدداً به صحنه ببریم.

وی درباره داستان نمایش که برگرفته از مجموعه نمایشنامه «سانتاماریا» سید مهدی شجاعی است، عنوان کرد: معتقدم مقوله عشق در همه ادوار وجود دارد و خداوند وقتی انسان را آفرید عشق را نزد انسان به امانت گذاشت. اینکه خواستن و نرسیدنی در عشق وجود دارد مساله‌ای است که بشر همیشه با آن دست و پنجه نرم کرده است و از طرف دیگر اینکه انسان‌ها به یک منجی و نجات دهنده باور دارند که عواطف انسانی را دگرگون می‌کند یک باور جهانی است که هر ۲ این مسائل در نمایش «عشق به افق خورشید» مورد توجه قرار گرفته است.

جربان درباره داستان نمایش توضیح داد: در بخش اول نمایش ما یک عاشق و معشوق را داریم که برایشان نرسیدن را تعریف کردیم اما چون خانواده دختر مخالف هستند و به دلیل احترامی که دختر برای نظر خانواده‌اش قائل است مجبور است که از این عشق دست بکشد. اما پسر چون تنهاست و هیچ مدافعی ندارد به دنبال یک نجات دهنده است. در اینجا نمایش با داستان «عشق به افق خورشید» سید مهدی شجاعی پیوند می‌خورد که روایت شیخی است که برای پیدا کردن عشق زمینی به عشق آسمانی می‌رسد. او عاشق دختری است که پدر دختر مخالف ازدواج آنهاست و بعد از ۴۰ شب راز و نیاز آقا امام زمان (عج) را می‌بیند و ایشان مشکلش را حل می‌کند.

این کارگردان و مدرس تئاتر ادامه داد: من تلاش کردم از کل متن سید مهدی شجاعی استفاده کنم و حتی به دیالوگ‌ها هم دست نزنم چون قلم ایشان خیلی ویژه است. در این نمایش تلاش ما این بود که به این نکته اشاره کنیم یاری طلبیدن از منجی مربوط به زمان و مکان خاصی نیست چون اگر منجی را صدا کنید حتماً از طرف او لبیک خواهید شنید. چون دغدغه خودم هم این باورهاست معتقدم که در صحنه نمایش به شکل زیباتری می‌توانم آنها را به نمایش بگذارم.

وی درباره تمهیداتی که برای غیرکلیشه ای شدن فضای نمایش اندیشیده است، عنوان کرد: عمدتاً موضوعاتی که من برای اجرا انتخاب می‌کنم، مذهبی هستند از این رو برای اینکه بتوانم مخاطب را جذب کنم تلاش می‌کنم آثارم را در قامت مدرن دربیاورم چون من در این دوران به معنویات بیشتر از هرچیزی احتیاج داریم. به عنوان نمونه من یکی از نمایش‌هایم را که درباره شهادت حضرت زهرا (س) بود با ازدواج ام‌البنین شروع کردم که در ابتدا برای مخاطب عجیب بود. از این رو با خلاقیت در کارگردانی و انتخاب مناسب متن می‌توانیم آثاری را که با مضمون مذهبی هستند به درستی به مخاطب عرضه کنیم.

جربان یادآور شد: حتی چند روز قبل یکی از نویسندگان کشور که به دیدن نمایش آمده بود بعد از اجرا به من گفت که تصورش این بوده که به دیدن یک نمایش مذهبی می‌نشیند اما برخلاف نظر اولیه‌اش با کار ارتباط برقرار کرده بود چون «عشق به افق خورشید» نمایشی رئالیستی با دیالوگ‌هایی امروزی و ساده است و در ادامه گره می‌خورد به یک اتفاق بزرگ که رویت آقا امام زمان (عج) است. این خلاقیت در پردازش مضامین مذهبی و یا تکراری و کلیشه‌ای همان کاری است که کشورهای غربی در ارائه آثارشان انجام می‌دهند و ما هم می‌توانیم همین رویه را در پیش بگیریم.

وی درباره دکور نمایش توضیح داد: اگر اجرای ما ۳۰ روزه بود می‌خواستیم دکور کاملی را از لحاظ بصری برای اجرا آماده کنیم که هر ۲ صحنه نمایش را به درستی به تصویر بکشد اما از آنجا که اجرای محدودی داشتیم تصمیم گرفتیم هزینه زیادی برای دکور نکنیم.

این کارگردان تئاتر در پایان درباره انتخاب بازیگران و عوامل نمایش گفت: این پروژه از بهمن ماه کلید خورد اما من اعتقاد دارم چون کار مذهبی است بچه‌هایی را برای همکاری انتخاب کنم که نگرش هنری - مذهبی داشته باشند. از این رو بازیگرهای زیادی را عوض کردیم اما خوشبختانه تیمی که الان در نمایش حضور دارند همگی همدل و پای کار هستند و ابراز علاقه می‌کنند که نمایش را در موقعیتی دیگر به مدت طولانی اجرا کنیم. برخی از بازیگران گروه قبلاً سابقه بازی در کارهای نمایشی و تصویری را داشتند و برخی دیگر از شاگردان خودم هستند و برای اولین بار روی صحنه رفته‌اند.

نمایش «عشق به افق خورشید» بر اساس مجموعه «سانتاماریا» نوشته سید مهدی شجاعی و کارگردانی زهرا جَربان تا بیست و ششم تیر ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

میثم حسینی، یاشار خمسه، امیدالله کوهی، سپیده شعبان، خانقاه احمدی، هستی سلگی، علی بهرامی، ایمان ملایری، مسعود افشار، حنانه ملکوتی، هانیه سجاد، آن یا ولی زاده، فاطمه پوررمضانی، ایلیا عابدی، گلشید شکوهی، ساجده مهری، ستاره مهری، پارمیس بهرامی، مهرزاد قمصری بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: صحنه اول روایت گر داستان پسری عاشق است که مادر دختر موردعلاقه‌اش مخالفت سرسختانه‌ای برای ازدواج آن‌ها دارد. پسر عاشق تنهاست و دنبال پناهگاهی می‌گردد تا سنگ سخت زندگی را بردارد؛ در صحنه دوم نیز تماشاگر نظاره‌گر روایت شیخ عاشقی است که این بار پدر معشوق مانع ازدواج آن‌هاست. شرایطی که باعث می‌شود مرد عاشق از پس توسل به حضرت صاحب زمان (عج) و باور به وجود حضرت مهدی (عج) از گرفتاری‌های خود رهایی پیدا کند.