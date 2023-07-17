حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هشدار جدی اخیر سرلشکر باقری به طرف عراقی در مورد خلع سلاح یا اخراج گروه‌های مسلح کردی مستقر در شمال اقلیم عراق مبتنی بر توافقنامه امنیتی میان دو کشور، اظهار کرد: در بهمن ماه سال گذشته یک توافقنامه امنیتی بین دولت ایران و دولت مرکزی عراق امضا شده است که در این توافقنامه دولت عراق متعهد شده که ارتش این کشور را به مرزهای شمال کردستان عراق، در مرز مشترک با ایران مستقر کنند تا از ورود گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب به ایران جلوگیری شود.

وی گفت: متأسفانه در طول سال‌های اخیر، مقامات اقلیم شمال عراق بدون توجه به حساسیت موضوع، پنجاه منطقه را در اختیار گروهک‌های تجزیه طلب قرار داده و انواع کمک‌های لجستیکی را برای آنها فراهم کردند.

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: چندین مرتبه ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به مقامات اقلیم کردستان هشدار داده و آنها هم قول داده بودند که این پایگاه‌ها را برچینند و اجازه ندهند که این گروهک‌ها وارد خاک ایران شوند، اما متأسفانه در ماه‌های گذشته این گروهک‌ها به ایجاد ناامنی در مرزهای ایران ادامه می‌دادند.

هانی‌زاده عنوان کرد: اخیراً ایران نسبت به این موضوع هشدار جدی داده که اگر اقلیم شمال عراق همچنان نسبت به امنیت داخلی و مرزهای ایران از خود بی تفاوتی نشان دهد، قاعدتاً ایران اقدامات جدی انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه این گروهک‌ها بر اساس توافقنامه‌ای که سال گذشته بین ایران و عراق امضا شده باید خلع سلاح شوند، افزود: این قرارداد قرار است تا دو ماه دیگر به طور کامل اجرایی شود، اما تاکنون مقامات اقلیم شمال عراق هیچ‌گونه اراده‌ای از خود نشان نداده‌اند.

این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: ایران پس از پایان مهلت تعیین شده (شهریور) به طور مستقیم وارد عمل خواهد شد و با استفاده از هرگونه ابزاری آنها را خلع سلاح و از منطقه مرزی ایران دور خواهد کرد.

هانی زاده با اشاره به آینده گروهک‌های مزبور که تهدیدی علیه امنیت ملی ایران محسوب می‌شوند، گفت: این گروهک‌ها باید تقسیم شوند و آنهایی که دست به کشتار مردم نزده‌اند، امان نامه دریافت کنند یا اینکه از اقلیم شمال عراق خارج و سلاح خود را تحویل دهند.

وی اظهار داشت: در هر صورت این مسئله در مدار بخش بین ایران، دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان قرار دارد، بنابراین به نظر می‌رسد که این گروهک‌ها تا دو ماه آینده خاک عراق، خصوصاً اقلیم شمال عراق را ترک کنند و امنیت مرزها را در اختیار ارتش عراق قرار دهند در غیر این صورت ایران وارد عمل خواهد شد و این برای اقلیم شمال عراق و دولت مرکزی عراق هزینه‌های سنگین امنیتی و نظامی به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس مسائل منطقه تاکید کرد: قوانین بین‌المللی کاملاً شفاف هستند و کشورهایی که دارای مرزهای مشترک هستند باید به صورت گفتمان از رهگذر تشکیل کمیته‌های مشترک نظامی امنیت مرزها را حفظ کنند.

هانی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بعد از اخطارهای کتبی چندین باره به دولت مرکزی و اقلیم شمال عراق، قطعاً از حق خود برای حفظ امنیت مرزهای مشترک با اقلیم شمال عراق استفاده خواهد کرد و جامعه جهانی هم این حق را به ایران خواهد داد که از هر ابزاری برای حفظ امنیت شهروندان خودش استفاده کند.

به گزارش مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اخیراً در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه گفت: اگر دولت عراق تا شهریورماه به تعهداتش در مورد گروهک‌های تروریستی در شمال عراق عمل نکند و این گروهک‌ها مسلح باقی بمانند، عملیات علیه آن‌ها را با شدت بیشتری تکرار می‌کنیم.

اشاره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به حضور و فعالیت گروهک‌های ضد انقلاب مستقر در اقلیم شمال عراق است. تروریست‌هایی که طی سال‌های گذشته به ویژه پارسال علاوه بر فعالیت در مناطق مرزی، مستقیماً در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ ایران نقش‌آفرینی کردند.

نیروی زمینی سپاه پاسداران مهرماه سال گذشته طی دو عملیات با موشک‌ها و پهپادها توانست مواضع و مقرهای تروریست‌های اقلیم شمال عراق را منهدم کند. این کار در واقع یک پاسخ قاطع به تروریست بود تا نه تنها در امور ایران مداخله نکنند بلکه از توطئه در مرزهای ایران نیز جلوگیری کنند.