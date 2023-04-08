به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع عبری زبان اعلام کردند که صدها هزار صهیونیست برای چهاردهمین هفته متوالی علیه کابینه بنیامین نتانیاهو و کودتای قضائی او دست به تظاهرات زدند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که ده‌ها هزار صهیونیست مجدداً در تل آویو علیه دولت نتانیاهو و کودتای قضائی او به خیابان آمدند. کمتر از یک ساعت بعد، پایگاه خبری عبری زبان واللا تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات ضددولتی امشب در تل آویو را بیش از ۱۴۵ هزار نفر اعلام کرد.

تظاهرات در تل آویو در حالی از سرگرفته شده است که مناطق اشغالی فلسطین طی روزهای اخیر صحنه شدیدترین خشونت‌ها و درگیری‌ها با مقاومت فلسطین در نوار غزه و حتی جنوب لبنان بوده است. با این حال، صبح شنبه منابع عبری زبان اعلام کرده بودند که ساکنان سرزمین‌های اشغالی تظاهرات علیه نتانیاهو را که چند روز به علت تجاوزات رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین و مسجدالاقصی متوقف شده بود، امروز شنبه از سر خواهند گرفت و این اعتراضات نیز سرانجام بار دیگر برگزار شد.

اعتراضات در تل آویو و مناطق اشغالی علیه طرح کابینه نتانیاهو برای تغییرات قوانین قضائی صورت می‌گیرد. این در حالی است که دو هفته پیش «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با ادامه تظاهرات گسترده در اراضی اشغالی علیه او قبل از تشدید تنش‌های نظامی و تجاوزات علیه مسجدالاقصی و نوار غزه، شکست را پذیرفت و توقف طرح اصلاحات قضائی موردنظر خود را اعلام کرده بود.

او در سخنرانی خود عنوان کرد که به منظور جلوگیری از دودستگی و اختلافات داخلی، توقف طرح اصلاحات قضائی را به منظور دست‌یابی به اجماعی گسترده اعلام می‌کند. او مدعی شد که تصمیمی برای ایجاد تفرقه و اختلاف بین صهیونیست‌ها ندارد.

تصمیم مخالفان نتانیاهو برای از سرگیری دوباره تظاهرات علیه او و طرح جنجالی کابینه‌اش بیانگر این است که ساکنان سرزمین‌های اشغالی به وعده‌های نتانیاهو هیچ اعتمادی ندارند و فشارهای سیاسی داخلی همزمان با فشارهای نظامی خارجی تحمیل شده از جانب مقاومت، آینده رژیم صهیونیستی را با سرنوشت مبهمی مواجه کرده است.

در حالی اعتراضات علیه سیاست‌های کابینه رژیم صهیونیستی وارد چهاردهمین هفته خود می‌شود که تحلیلگران معتقدند شدت و ابعاد اجتماعی و سیاسی این اعتراضات همچنان در حال گسترش است.

در جریان تظاهرات هفته‌های گذشته در اراضی اشغالی تعدادی از معترضین توسط نیروهای صهیونیست بازداشت شدند. هفته‌های گذشته نیز منابع عبری زبان اعلام کرده بودند که صدها هزار نفر علیه نتانیاهو و کابینه افراطی او به خیابان‌ها آمده‌اند و دست به تظاهرات زدند.

رسانه‌ها چهار هفته پیش گزارش داده بودند که با حضور گسترده نیم میلیون نفری معترضان، رکورد اعتراضات جابه‌جا شده و بزرگترین تظاهرات علیه نتانیاهو طی سال‌های اخیر ثبت شده است. این در حالی است که «یائیر لاپید» رئیس جناح اپوزیسیون و نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی پیش از این درباره متلاشی شدن این رژیم از داخل هشدار داد. بر اساس این گزارش، لاپید پیش بینی کرده است: «اسرائیل شش ماه دیگر از درون متلاشی خواهد شد و جامعه آن درگیر نفرت از یکدیگر خواهند بود.»

این مقام صهیونیست طی سخنانی در کنست رژیم صهیونیستی خطاب به «یاریو لیوین» وزیر دادگستری این رژیم گفت: «لیوین، تو مسئول این اوضاع بشمار می‌روی چرا که رئیس کابینه حقیقی تو هستی. مسئول آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد تو هستی. ما را با حرف زدن از گفتگو (پیرامون اصلاحات قضائی) احمق فرض نکن وقتی که خودت این قانون را تصویب می‌کنی. دروغ کافی است.»