جمعیت معترضان ضدنتانیاهو در تل آویو به ۱۰۰ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ده‌ها هزار نفر از صهیونیست‌ها علیه کابینه افراطی نتانیاهو دست به تظاهرات زدند. در همین ارتباط نیز منابع عبری زبان اعلام کردند که بیش از ۱۵۰ هزار صهیونیست علیه دولت نتانیاهو و کودتای قضائی او در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدند.

گفته شده فقط در شهر تل آویو حدود ۱۰۰ هزار نفر علیه دولت نتانیاهو به خیابان آمده و شعار سر دادند.

صهیونیست‌ها همچنین در بئر السبع هم علیه دولت نتانیاهو دست به تظاهرات زدند.

این اعتراضات برای بیستمین هفته پیاپی است که علیه کابینه نتانیاهو و برنامه اصلاحات قوانین قضائی انجام می‌شود.

انتظار می‌رود طی ساعات آینده تعداد معترضان بیشتر شود.

از سوی دیگر، نتایج یک نظرسنجی انجام شده که از سوی روزنامه معاریو منتشر شده، نشان می‌دهد محبوبیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی کاهش یافته است. در چهار ماه گذشته، اراضی اشغالی شاهد تظاهرات گذشته علیه طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو بوده است و مخالفان این طرح آن را تلاشی برای کاهش قدرت‌های مقام‌های قضائی در برابر قدرت‌های اجرایی دانسته‌اند.

بر اساس این گزارش، ائتلاف حزبی نتانیاهو نیز از محبوبیت خوبی در میان صهیونیست‌ها برخوردار نبوده و در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی شاهد دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود.

این در حالیست که نتایج نظرسنجی مذکور نشان می‌دهد که محبوبیت بنی گانتز وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به صورت قابل توجهی در برابر نتانیاهو افزایش یافته است.

روزنامه معاریو نوشت که این کاهش محبوبیت به تشدید تنش‌های امنیتی در داخل اراضی اشغالی و نارضایتی‌ها نسبت به طرح‌های اصلاحاتی نتانیاهو و افزایش حملات گروه‌های مقاومت علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی برمی‌گردد.