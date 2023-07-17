به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظر المهدی، سخنگوی پلیس اعلام کرد: صدور گذرنامه زیارتی با یک هشتم قیمت و در کمترین زمان ممکن برای ایام محرم و صفر در دستور کار پلیس قرار گرفت مشاهدات عینی و بررسی سوابق سنوات قبل، حکایت از آن دارد که امسال نیز خیل عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در راهپیمایی اربعین حضور چشمگیر داشته باشند.
وی افزود: با رایزنی و مذاکرات به عمل آمده فیمابین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق و تفاهم صورت گرفته با پلیس مقرر گردید، گذرنامه زیارتی برای متقاضیان عتبات عالیات صادر شود.
اعتبار این گذرنامههای زیارتی، مانند دیگر گذرنامهها ۵ سال بوده و صرفاً برای صفر به عتبات عالیات در ماههای محرم و صفر است، هر چند که رایزنیهای لازم با طرفِ عراقی، برای استفاده در سایر ایامِ سال نیز در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی فراجا گفت: هزینه صدور گذرنامه حدود ۵۰ هزار تومان برآورد شده است که در مقایسه با گذرنامه عادی خیلی ارزانتر و حدود یک هشتم قیمت است.
سردار منتظرالمهدی خاطر نشان کرد: این گذرنامه زیارتی از زمان درخواست تا تحویل بین ۳ تا ۵ روز کاری به دست متقاضیان درب منزل خواهد رسید؛ فرایند ثبت و درخواست گذرنامه زیارتی صرفاً از طریق اپلیکیشن پلیس من انجام میشود و برای آن دسته از عزیزانی که امکان استفاده از اپلیکیشن برایشان دشوار است میتوانند با مراجعه به دفاتر اداره مهاجرت و گذرنامه در مراکز استانها (نه دفاتر پلیس +۱۰) درسراسر کشور درخواست خودشان را ثبت و ارسال کنند.
وی اعلام کرد: اتباع خارجی مقیم ایران باید با مراجعه به دفاتر کفالت در سراسر کشور، درخواست خود را برای صدور مدرک مسافرتیِ زیارت عتبات عالیات ثبت کنند و طبق روال و در اسرع وقت برای آنها نیز مدرک مسافرتی مربوطه صادر و تحویل خواهد شد؛ در این خصوص نیز مرز چذابه برای تردد اتباع بیگانه مقیم ایران در نظر گرفته شده است.
سخنگوی فراجا گفت: پلیس از بهمن ماه سال گذشته بالغ بر ۴۰۰ هزار گذرنامه برای متقاضیانی که در سالهای گذشته برگه تردد زیارتی دریافت و موفق نشده بودند گذرنامه دریافت کنند گذرنامه بین المللی صادر و به درب منزل آنها ارسال کرده است.
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