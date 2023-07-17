سرآمدی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف دشمن را متحیر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی عصر دوشنبه در اجلاسیه شهدای نمین اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با حربه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا این سرآمدی و برتری همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده و یا در ابهت آن تزلزل ایجاد کنند در حالی که همه دنیا به این باور رسیده که جمهوری اسلامی ایران امروز الگوی برتری را ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه نظام غرب به ویژه آمریکا چشم دیدن عزت و عظمت این انقلاب را ندارد، تصریح کرد: به خاطر آنکه منافع آمریکا در این کشور به مخاطره افتاده، با هر حرکت جمهوری اسلامی ایران کارشکنی می‌کند در حالی که نمی‌داند این کشور به برکت خون شهدا امروز در صدر توجهات بین‌المللی است.

جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) تأثیر خون شهدا را بر عزت و عظمت این مملکت یادآور شد و گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما از داشتن ابتدایی‌ترین تجهیزات نظام محروم بودیم اما در این چهار دهه توانسته‌ایم به تکنولوژی‌های برتر موشکی، پهپادی و سایر تجهیزات نظامی دست یافته و دشمن را در خاک و زمین بازی خود زمین‌گیر و غافلگیر کنیم.

مولایی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف دست برتر دارد و قطعاً این الگوی ارائه شده تا ظهور حضرت مهدی (عج) به عنوان یک وجهه ممتاز باقی خواهد ماند و صلابت این ملت را نشان می‌دهد.

وی از این انقلاب به عنوان قدرت نوپدید و نوظهور یاد کرد و ادامه داد: با وجود همه دشمنی‌ها و کارشکنی‌های استکبار جهانی، این کشور در اوج عزت و عظمت است و ما نمود و نشانه آن را در وفاداری مردم به آرمان‌های این انقلاب شاهد و ناظر هستیم.

مولایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در آستانه ماه محرم، ماه عزای حسینی قرار داریم و مردم استان اردبیل و خطه فرهنگی نمین با دلدادگی به مکتب امام حسین (ع) در این ماه عزیز نیز عظمت و بالندگی جمهوری اسلامی ایران و ملت قدرشناس را به نمایش خواهند گذاشت.

وی اضافه کرد: شهدای ما نیز در مسیر تبعیت از فرهنگ عاشورایی جان در طبق اخلاص گذاشته و سعی کردند تا فدایی این ملت و نظام بوده و امروز ارج و قرب آنها بسیار بالاتر و والاتر است.

سردار مولایی به برگزاری کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل در ماه آینده اشاره کرد و گفت: کنگره شهدا برکتی برای همه استان‌ها است تا از این برکت معنوی و ارزشی بیشتر بهره برده و کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دشمنان خبیث و شیطان صفت ما با وجود همه مانع‌تراشی‌ها نتوانستند این ملت را از دستیابی به قدرت‌های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برحذر دارند و قطعاً مشکلات و آسیب‌های حوزه اقتصادی و معیشتی مردم نیز به سرعت قابل حل است.

مولایی تصریح کرد: باید در این حوزه مشکلات با یک مدیریت درست و منطقی برطرف شده و امکان حرکت‌های تحولی بیشتر را نیز در این کشور شاهد باشیم.

جانشین دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) جنگ ترکیبی دشمن را جنگ مقابله با اندیشه‌ها، افکار و اصول تربیتی عنوان کرد و افزود: دشمن امروز کیان خانواده و نظام اجتماعی ما را هدف قرار داده ولی قطعاً می‌داند که در این حیله و نیرنگ خود نمی‌تواند به هدف شوم خود دست پیدا کند.