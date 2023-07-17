برقراری جریان آب پایدار به سمت بجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم علوی اظهار کرد: در پی مشکلی که در شبکه به وجود آمده بود هم اکنون جریان آب پایدار به سمت شهرستان بجستان در جنوب خراسان رضوی از حدود یک ساعت قبل برقرار شد و به ترتیب نقاطی که دچار مشکل شده بودند تا پایان وقت امروز از آب شرب بهره مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: از سه شنبه هفته گذشته با توجه به وجود مشکل در تأسیسات تانک ضربه‌گیر، خط انتقال آب این شهرستان دچار برخی شکستگی‌ها شد. ️از ساعات اولیه بروز اتفاق، نیروهای شرکت در منطقه حضور یافتند و مشکلات یکی پس از دیگری رفع شد و آب به صورت موقت در شهر برقرار شد.

وی گفت: روز گذشته هم رفع نقص صورت گرفت، آب در نقاط دارای اشکال وصل شد و چند ساعتی هم جریان برقرار بود ولی بخاطر فرسودگی شبکه مجدداً در برخی نقاط دچار مشکل شد.

علوی افزود: با پیگیری‌های که انجام شده تا امروز عصر آب به مرور به شبکه تزریق می‌شود منتهی مراتب با توجه به فرسودگی شبکه در سالیان گذشته احتمال اتفاقاتی وجود دارد ولی تیم‌های امدادی آماده رفع نقص هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ادامه داد: تیم‌های رفع نقص در منطقه حضور دارند تا اگر مردم پس از اتصال دچار مشکلی شدند با اطلاع به آنان به مساله رسیدگی شود.

وی بیان کرد: با این حال راهکار اصلی راه اندازی ایستگاه پمپاژ است که در یکسال اخیر کارهای آن انجام شده و کار مخزن به اتمام رسیده است. ایستگاه پمپاژ آماده است که ظرف چند روز آینده که به بهره برداری رسید با تنظیم فشار شبکه خطای وارده به شبکه فرسوده آب به حداقل می‌رسد.