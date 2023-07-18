آئین غبارروبی و تعویض پرچم گنبد حسینیه اعظم زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ماه محرم، آئین غبارروبی و تعویض پرچم گنبد حسینیه اعظم زنجان عصر روز سه شنبه ۲۷ تیر برگزار شد.

در مراسمی که با حضور هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان، خادمان، مداحان و اقشار مختلف مردم همراه بود، علاوه بر مراسم اعلان عزا، به منظور آغاز عزای حسینی، مراسم تعویض پرچم گنبد طلایی حسینیه اعظم زنجان برگزار شد.

غبارروبی مسجد و تعویض پرچم یک رویداد تاریخی و سنت سالانه است که هر سال در حسینیه اعظم زنجان اجرا می‌شود، هدف از برگزاری مراسم تعویض پرچم این مکان، اعلان آغاز مراسم عزای حسینی و آگاه‌سازی مردم استان در زمینه برنامه‌های اجرایی در این مکان است.