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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۵

پایان اردوی یک‌ماهه تیم‌ملی هنرهای رزمی فدراسیون سوارکاری 

پایان اردوی یک‌ماهه تیم‌ملی هنرهای رزمی فدراسیون سوارکاری 

سرپرست دبیر کلی فدراسیون سوارکاری با اعلام پایان اردوی یک ماهه تیم‌ملی هنرهای رزمی سواره گفت: ۳ ملی پوش اعزامی به مسابقات بین المللی تنت پگینگ به میزبانی روسیه معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دبیر کلی فدراسیون سوارکاری با اعلام این خبر افزود: با پایان اردوی آماده سازی تیم ملی و نظر کادر فنی مقرر شد، سلمان زارع قشلاقی از استان فارس، گرشا قورچیان و فواد اکبری از استان البرز به روسیه اعزام شوند.

دهدشتی ادامه داد : ملی پوشان کشورمان بامداد چهارشنبه بیست و هشتم تیرماه عازم مسابقات بین المللی تنت پگینگ در کشور روسیه می شوند تا به مصاف بهترین‌های این رشته بروند ، امیدواریم به لطف پروردگار ، دعای خیر مردم و سعی و تلاش اعضای تیم نتایج خوبی کسب نمایند.

علی قورچیان به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی هنرهای رزمی سواره ی فدراسیون سوارکاری را برعهده دارد.

کد مطلب 5839108

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