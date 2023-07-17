به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دبیر کلی فدراسیون سوارکاری با اعلام این خبر افزود: با پایان اردوی آماده سازی تیم ملی و نظر کادر فنی مقرر شد، سلمان زارع قشلاقی از استان فارس، گرشا قورچیان و فواد اکبری از استان البرز به روسیه اعزام شوند.

دهدشتی ادامه داد : ملی پوشان کشورمان بامداد چهارشنبه بیست و هشتم تیرماه عازم مسابقات بین المللی تنت پگینگ در کشور روسیه می شوند تا به مصاف بهترین‌های این رشته بروند ، امیدواریم به لطف پروردگار ، دعای خیر مردم و سعی و تلاش اعضای تیم نتایج خوبی کسب نمایند.

علی قورچیان به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی هنرهای رزمی سواره ی فدراسیون سوارکاری را برعهده دارد.