به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترقی عصر دوشنبه در جمع احزاب و گروه‌های سیاسی در اردبیل اظهار کرد: حضور و مشارکت مردم در شهرهای کوچک تا ۴۷ درصد پیش‌بینی می‌شود اما در شهرهای بزرگ این مشارکت زیر ۳۵ درصد خواهد بود.

وی سیاست حزب موتلفه را در همگرایی و همسویی با سایر احزاب و گروه‌های انقلابی و اصولگرا در رسیدن به نقطه مناسب و مشترک ارائه لیست در استان‌های مختلف اعلام کرد و گفت: سیاست حزب موتلفه تبعیت از خط امام، مقام معظم رهبری و عمل به منویات معظم‌له در عرصه انتخابات و رویکردهای سیاسی است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: ما در تمام مراکز تصمیم‌گیری انتخابات و همراهی با جریانات سیاسی مشارکتی فعال خواهیم داشت و معتقدیم شاخص محوری باید در انتخابات مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

ترقی افزود: ما معیارها و ملاک‌هایی در تراز انقلاب اسلامی برای کاندیداها تعریف و تبیین می‌کنیم و امیدواریم مجلس انقلابی‌تر از مجلس یازدهم را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی احزاب شناخت نیروهای شایسته و همسو با ارزش‌های انقلاب اسلامی است و در این زمینه سعی ما بر این خواهد بود تا با همراهی گروه‌ها و احزاب اصولگرا بتوانیم به یک نقطه مشترک در ارائه لیست کاندیداهای شایسته حضور در پارلمان ملی را انجام دهیم.

ترقی با دفاع از عملکرد احزاب اصولگرا در انتخابات گذشته اضافه کرد: هر چند برخی ایرادات و اشکالاتی بر این فرآیند وارد بود اما ضروری است با رفع این اشکالات و ایرادات به سمت همگرایی بیشتر حرکت کنیم.

وی بیان کرد: معتقدیم در انتخابات آینده ۲ نوع آرایش انتخاباتی در کشور رخ خواهد داد که اولین آرایش مربوط به رقابت درون جناحی اصولگراها خواهد بود که در آن صورت ما می‌توانیم کاندیداهای مختلفی را معرفی کرده و به صورت درون جناحی رقابتی را بین احزاب و گروه‌ها شاهد باشیم.

ترقی آرایش دوم را حضور جریان اصلاح‌طلب در انتخابات در نقطه مقابل جریان اصولگرا و نیروهای انقلابی عنوان کرد و ادامه داد: در این صورت ما باید با رقیب به صورت جدی وارد رقابت انتخاباتی شویم که نیاز به انسجام و اتحاد بیشتر بین نیروهای انقلابی خواهد بود.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: به تناسب این آرایش انتخاباتی در ماه‌های آینده نیروهای انقلابی و اصولگرا تصمیم‌گیری خواهد کرد تا فضا را بر اساس شرایط موجود به شکل مطلوب به پیش ببرند.