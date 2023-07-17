شناسایی بیش از یک هزار معلول در روستاهای البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله فلاح‌نژاد با اشاره به اجرای طرح مبتنی بر جامعه در استان البرز اظهار کرد: یک هزار و ۸۰۷ معلول در روستاهای این استان شناسایی شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر روستاها طرح‌های خدمات توانبخشی در مناطق کم برخوردار استان البرز نیز به اجرا درآمده است.

معاون توانبخشی بهزیستی البرز بیان کرد: اجرای طرح‌های مراقبت در منزل و ارائه تجهیزات توانبخشی به افراد دارای ضایعه نخاعی از دیگر حمایت‌های توانبخشی بهزیستی استان البرز به جامعه هدف خود به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: ۹۱ مرکز در استان البرز زیر پوشش بهزیستی در زمینه خدمات توانبخشی به معلولان فعالیت دارند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان البرز اضافه کرد: در اجرای طرح مراقبت در منزل سال گذشته به ۳۶۰ نفر از افراد نیازمند به خدمات تخصصی توانبخشی خدمات ارائه شد.

وی خاطرنشان کردکرد: تمام تلاش خود را برای تأمین و خرید تجهیزات مورد نیاز توانبخشی معلولان در استان البرز به کار بسته‌ایم و معلولان در صورت نیاز به حمایت در این زمینه می‌توانند به مراکز بهزیستی در شهرستان‌های استان مراجعه کنند.