هگمتانه به ثبت جهانی نزدیک شد/تأسیس شهرداری بافت تاریخی همدان

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، با توجه به نزدیکی زمان حضور ارزیاب ایکوموس (شورای بینالمللی ابنیه و محوطهها) در ایران و ارزیابی میدانی پرونده پیشنهادی ثبت جهانی «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان»، علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور میزبان سیدمسعود حسینی شهردار همدان بوده و درباره آخرین اقدامات لازم را برای رفع موانع ثبت جهانی پرونده مذکور گفتوگو کرد.
دارابی در این دیدار بر اهمیت و ارزشهای برجسته جهانی پرونده هگمتانه و مرکز تاریخی همدان تأکید و تصریح کرد: محدوده ویژه ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان شامل محوطه باستانی هگمتانه، میدان امام خمینی، آرامگاه بوعلی، مسجد جامع و برخی اماکن مذهبی منسوب به دیگر ادیان ابراهیمی، ظرفیت ویژهای برای قرارگیری این شهر در فهرست میراث جهانی است.
وی تصریح کرد: همدان شاهدی برجسته از تعامل و دوستی پیروان ادیان ابراهیمی در تاریخ و تمدن ایرانیاسلامی است که این مهم در پرونده ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان مورد توجه قرار گرفته است.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور تأکید کرد که وزارتخانه متبوعش، اهتمام لازم را برای پیشبرد برنامههای ثبت جهانی پرونده هگمتانه در دستور کار دارد و متناسب با سیاستهای کلان و چشمانداز ثبت جهانی آثار در کشور، این اهداف را پیش میبرد.
در بخش دیگری از این دیدار، شهردار همدان ضمن اعلام آمادگی کامل همه نهادهای اجرایی به ویژه شهرداری کلانشهر همدان برای رفع موانع، گزارشی از اقدامات یک سال گذشته ارائه کرد.
حسینی با اعلام خبر تأسیس شهرداری بافت تاریخی در مرکز تاریخی همدان و مجموعه اقدامات انجام شده در راستای آمادهسازی محدوده پیشنهادی ثبت جهانی گفت: همدان آماده میزبانی شایسته از ارزیاب اعزامی ایکوموس جهانی است که در تابستان جاری به کشورمان سفر میکند.
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