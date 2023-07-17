به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی آغاز عملیات اجرایی فاز یک بیمارستان تخصصی ۱۶۰ تختخوابی تأمین اجتماعی در شهر هشتگرد که در سالن جلسات فرمانداری ساوجبلاغ برگزار شد، با تشکر از همراهی و همدلی شورای اسلامی و شهرداری هشتگرد در اختصاص زمین برای ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در شهرستان ساوجبلاغ ۲۲۵ هزار نفر از خدمات دفترچه درمانی تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند که ماهانه بیش از ۴۰ میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی کشور کمک می‌شود.

وی بیان کرد: شهرستان ساوجبلاغ در حوزه سلامت نسبت به حوزه‌های دیگر بسیار عقب است و عقب‌ماندگی‌های حوزه سلامت مردم را رنج می‌دهد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است برای مردم منطقه بیمارستان بسازد و ما نیز انتظار داشتیم بعد از تبادل توافقنامه بین معاونت درمان تأمین اجتماعی استان البرز و شهرداری هشتگرد، بلافاصله عملیات اجرایی ساخت بیمارستان در کمترین زمان ممکن آغاز شود.

در ادامه نیز معاون مدیریت درمان تأمین اجتماعی البرز، مدیر عامل شرکت مشاور خانه سازی تأمین اجتماعی کشور و رئیس شورای شهر هشتگرد در خصوص آغاز عملیات ساخت بیمارستان مطالبی را بیان کردند.