به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سید مصطفی فاطمی فیروزآبادی با بیان این خبر گفت: در نخستین جلسه کمیته سیاست‌گذاری هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران تلاش کردیم با مطرح کردن نقاط قوت و ضعف سنوات گذشته، تدابیر و چشم‌انداز روشنی برای برگزاری این رویداد در سال ۱۴۰۲ ترسیم کنیم.

وی افزود: با اتخاذ تصمیمات جدید برای رفع نقاط ضعف نمایشگاه‌های قبلی تصمیم بر آن شد تا ضمن انتخاب و معرفی رویکردهای رویداد پیش رو، تشکیل کمیته‌های استانی تسریع شود تا بتوانیم شاهد برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه امسال باشیم.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته بیش از ۶۷ هزار متر فضای نمایشگاهی با بیش از ۳۵ هزار متر فضای مفید در اختیار داشتیم و به نوعی میزبان بزرگترین نمایشگاه در تاریخ نمایشگاه گردشگری کشور بودیم، امسال نیز در تلاش خواهیم بود تا بتوانیم در فضا و امکانات شایسته خانواده بزرگ گردشگری را گرد هم جمع آوریم.

وی خاطرنشان کرد: امروز نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در حال تبدیل شدن به یک برند نمایشگاهی در منطقه است و این موضوع سبب شده است تا تصمیم‌گیری‌ها درباره امور این رویداد مهم صنعت گردشگری کشور زودتر اتخاذ شود.