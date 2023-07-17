به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سید مصطفی فاطمی فیروزآبادی با بیان این خبر گفت: در نخستین جلسه کمیته سیاستگذاری هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران تلاش کردیم با مطرح کردن نقاط قوت و ضعف سنوات گذشته، تدابیر و چشمانداز روشنی برای برگزاری این رویداد در سال ۱۴۰۲ ترسیم کنیم.
وی افزود: با اتخاذ تصمیمات جدید برای رفع نقاط ضعف نمایشگاههای قبلی تصمیم بر آن شد تا ضمن انتخاب و معرفی رویکردهای رویداد پیش رو، تشکیل کمیتههای استانی تسریع شود تا بتوانیم شاهد برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه امسال باشیم.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته بیش از ۶۷ هزار متر فضای نمایشگاهی با بیش از ۳۵ هزار متر فضای مفید در اختیار داشتیم و به نوعی میزبان بزرگترین نمایشگاه در تاریخ نمایشگاه گردشگری کشور بودیم، امسال نیز در تلاش خواهیم بود تا بتوانیم در فضا و امکانات شایسته خانواده بزرگ گردشگری را گرد هم جمع آوریم.
وی خاطرنشان کرد: امروز نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران در حال تبدیل شدن به یک برند نمایشگاهی در منطقه است و این موضوع سبب شده است تا تصمیمگیریها درباره امور این رویداد مهم صنعت گردشگری کشور زودتر اتخاذ شود.
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