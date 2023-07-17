واکنش باشگاه پرسپولیس به «جاسوسی» و افشای رقم میلیاردی یک قرارداد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است؛ جاسوسی از باشگاه پرسپولیس و افشای برنامه‌ریزی شده اسناد آن به قصد انتشار که معمولاً از طریق چند مرجع و سایت خبری مشخص و ثابت صورت می‌گیرد، پدیده جدیدی نیست. البته این امر در دوره‌های زمانی خاصی اتفاق می‌افتد و مشخصاً هر بار هدف از آن، ایجاد بی‌ثباتی در پرسپولیس است. هواداران عزیز اگر به حافظه خود رجوع کنند به یاد می‌آورند؛ در اکثر موارد، این اتفاق در زمان‌هایی روی داده است که پرسپولیس بعد از کسب عنوان قهرمانی، با کنترل و مدیریت بحران‌ها و مشکلات بی‌پایان خود، آرامش نسبی را برقرار کرده و در حال متمرکز شدن برای حل مشکلات اقتصادی و خیز دوباره به سمت قهرمانی بوده است. شاید به جرأت بتوان گفت در دو دهه گذشته روال بر این قرار بوده است که بعد از هر قهرمانی پرسپولیس، فشار برای ایجاد بی‌ثباتی در بخش کادر فنی، مسائل اقتصادی یا بخش مدیریتی این مجموعه به طور جدی اتفاق افتاده است.

با توجه به این سابقه ذهنی، وضعیت موجود و ارسال پی در پی اسناد داخلی باشگاه پرسپولیس از جمله قراردادهای بازیکنان، برای رسانه‌های خاص که در چنین مواقعی مأموریت انجام این کار را دارند، نکته عجیب و غافلگیر کننده‌ای برای باشگاه پرسپولیس نیست. شاید بعضی انتظار نداشتند؛ مدیریت باشگاه، مشکلات چند هفته قبل را به نحو مناسبی مدیریت، حل و فصل و از آن عبور کند. بعد از آن منتظر بودیم؛ ببینیم حرکت بعدی علیه پرسپولیس چه خواهد بود؟ همچنین پیش بینی می‌کنیم، در مرحله بعدی برای زمین‌گیر کردن پرسپولیس، سراغ خود تیم یا چارچوب‌های اقتصادی باشگاه بروند. این یک پیش‌گویی و احتمال نیست. تجربه از گذشته است که همیشه با چنین سناریوهایی روبه رو می‌شویم.

در ارتباط با انتشار اسناد نیز مدیریت باشگاه پرسپولیس به معاونت حقوقی و حراست باشگاه دستور رسیدگی و پیگیری ویژه برای شناسایی عوامل و ابعاد این موضوع در داخل و خارج از باشگاه را داده است. قطعاً با عوامل دخیل در این موضوع، برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت. همچنین حق پیگرد حقوقی نسبت به انتشار اسناد توسط رسانه‌های خاص برای باشگاه محفوظ خواهد بود.

در این ارتباط باید توجه داشت که ارسال یا درز اسناد برای انتشار لزوماً نمی‌تواند مستقیم از باشگاه اتفاق افتاده باشد و قطعاً در بررسی‌هایی که انجام می‌شود، احتمال‌های مختلف در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر یادآور می‌شویم باشگاه پرسپولیس در دوره مدیریت اخیر خود، چه در ارتباط با اسنادی که اخیراً انتشار یافته است و چه در موارد قبلی، بر خلاف بعضی باشگاه‌های خاص مطلبی برای پنهان کردن ندارد. تمام این اسناد در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مختلف و ذیربط قرار دارد. این موضوع در مورد اسناد مالی مشهودتر است، چنان که در روزهای گذشته ارزش قرارداد و دستمزد اعضای تیم از طریق مراجع رسمی هم منتشر شد و مشخص گردید باشگاه‌هایی که تبلیغ می‌شود در حق‌شان اجحاف شده است هم بیش از پرسپولیس هزینه کرده‌اند. پرسپولیس از شفاف‌ترین باشگاه‌ها در فوتبال ایران است و همکاری‌های باشگاه در این زمینه حتی فراتر از تقاضاها بوده است و در به اصطلاح افشاگری‌های اخیر هم مطلبی جدید یا برخلاف اعلام‌های باشگاه دیده نمی‌شود، اما موضوع از باب افشای اسناد باشگاه که در حکم افشای اسناد دولتی خواهد بود، حائز توجه است و جای بحث و پیگرد از سوی باشگاه و نهادهای ذیصلاح را دارد.

در این ارتباط مهم‌ترین نکته این است که مانند همیشه با حمایت و پشتیبانی هواداران و همبستگی، سعی خواهیم کرد از مشکلات و موانعی که بر سر راه پرسپولیس قرار داده می‌شود، عبور کنیم. با توجه به این که ایجاد مشکل و حاشیه برای تیم، همیشه بخشی از این سناریو بوده است، نیاز است هواداران با هوشیاری و آمادگی لازم به حمایت خود از پرسپولیس به ویژه از مجموعه تیم ادامه دهند.