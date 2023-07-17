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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۰

شکست پرگل استقلال مقابل هوادار در دیداری تدارکاتی

شکست پرگل استقلال مقابل هوادار در دیداری تدارکاتی

تیم فوتبال استقلال در دیداری تدارکاتی برابر هوادار تن به شکست سنگین داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان جواد نکونام که خود را برای حضور در فصل جدید فوتبال ایران آماده می کنند، عصر امروز دوشنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم هوادار رفتند و ۴ بر ۲ شکست خوردند.

در این بازی سرمربی استقلال در ترکیب تیمش از بازیکنان زیادی استفاده کرد.

سینا سعیدی فر، مجتبی فراشبندی، محمدحسین مرادمند، صالح حردانی، زبیر نیک نفس، محمدحسین زواری، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، امیرعلی صادقی، جعفر سلمانی، امید حامدی فر، آرش رضاوند، مهدی مهدی پور، کوین یامگا، پیمان بابایی، ارسلان مطهری و حسام اسکندری بازیکنانی بودند که برای تیم به میدان رفتند.

در شرایطی که بازی ۲ بر ۲ مساوی بود جواد نکونام ترجیح داد از جوان‌های بیشتری در ترکیب استفاده کند.  در نهایت این بازی با نتیجه ۴ بر ۲ به نفع تیم هوادار به پایان رسید.

هدایت تیم هوادار برعهده محمود فکری سرمربی سابق استقلال است.

کد مطلب 5839243

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