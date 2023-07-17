درخواست اولمرت از رئیس جمهور آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، ایهود اولمرت، نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی، از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواست که با مداخله خود از اجرای طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو جلوگیری کند.
رسانههای عبری زبان اعلام کردند که اولمرت از رئیس جمهور آمریکا خواسته با توجه به پافشاری نتانیاهو در تصویب و اجرای طرح اصلاحات قضایی ضمن بازنگری در روابط خود با کابینه این رژیم، علیه کابینه نتانیاهو اقدام کند.
نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی از رهبران جامعه بینالملل درخواست کرده است که از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر راستگرا و تندروی رژیم صهیونیستی یا پذیرش وی خودداری کنند.
اولمرت بر این باور است که در صورت پافشاری حامیان نتانیاهو در تصویب طرح اصلاحات قضایی، اقدامات بینالمللی میتواند به شناسایی این گروه قانونگریز که با هزینه صهیونیستها از نتانیاهو حمایت میکنند، کمک کند.
نظر شما