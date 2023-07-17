به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آلمان اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ قوی‌ ترین و مجهزترین ارتش خود را در میان متحدان اروپایی اش در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تشکیل دهد.

«آلفونس مایس» فرمانده ستادکل ارتش آلمان در این خصوص به خبرگزاری رویترز گفت که کشورش بنا دارد مجهزترین لشکر را در میان متحدان اروپایی ناتو در سال ۲۰۲۵ داشته باشد.

این در حالیست که اغلب کشورهای عضو ناتو به بهانه عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین در تلاش برای تجهیز نیروهای خود هستند.

شبکه تلویزیونی یورو نیوز در این باره گزارش داد: هدف این کشور آماده‌ سازی نخستین لشگر مجهز و آماده به رزم از ۳ لشگر کامل برای مشارکت در عملیات ناتو تا سال ۲۰۲۵ است؛ دومین لشگر از این مجموعه نیز به گفته مقامات آلمانی تا سال ۲۰۲۷ آماده و تجهیز خواهد شد.

« آلفونس مایس» فرمانده ستادکل ارتش آلمان در گفتگو با رویترز که امروز دوشنبه منتشر شد، ابراز خوشبینی کرد که نخستین واحد نظامی مجهز و آماده رزم کشورش برای مشارکت در عملیات ناتو تا سال ۲۰۲۵ تکمیل شود.

وی در ادامه افزود: این واحد در ابتدا ۸۰ تا ۹۰ درصد پرسنل مورد نیاز را در اختیار خواهد داشت و آلمان در خصوص جزئیات کامل آماده‌ سازی ۳ واحد نظامی مجهز و قوی با ناتو به توافق رسیده است.

فرمانده ستادکل ارتش آلمان یادآور شد که کشورش ابتدا ۲ تیپ مکانیزه و سپس یک تیپ متوسط مجهز به سلاح‌ های سبک را آماده می کند که با یک تیپ هلندی تقویت خواهد شد؛ یک تیپ واحدی نظامی است که حدود ۵ هزار نیرو را در خود جای می‌دهد.

فرمانده ستادکل ارتش آلمان خاطر نشان گرد: این پروژه هدفی مشترک با شرکای هلند است و به اندازه کافی برای تشکیل بهترین و مجهزترین ارتش اروپایی ناتو در سال ۲۰۲۵ کافی خواهد بود.