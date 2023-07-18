به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گِنگ شوآنگ، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، با پیشنهاد یک چهارچوب چهار مرحلهای برای مذاکرات آتی صلح برای پایان بخشیدن به جنگ اوکراین، تاکید کرد که تنها راه حل و فصل این بحران، یک توافق سیاسی است.
شوآنگ در جلسه همگانی درباره اوکراین در شورای امنیت سازمان ملل گفت که این نهاد جهانی «برای آنکه شرایط از کنترل خارج نشود، باید تشریک مساعی کند.»
وی افزود: تحولات در شرایط میدان نبرد نشان میدهد که ابزار نظامی نمیتواند بحران اوکراینیها را حل و فصل کند و تداوم جنگ تنها به درد و رنج بیشتر غیرنظامیان و حتی بروز شرایط غیرقابل پیشبینی و جبرانناپذیر منجر خواهد شد.
دیپلمات چینی تاکید کرد: مهم نیست بحران تا چه زمانی ادامه پیدا کند زیرا سرانجام از طریق ابزار سیاسی، حلوفصل خواهد شد.
چین در چهارچوب پیشنهادی خود، خواستار مذاکرات بین مسکو و کییف، محدودسازی تبعات احتمالی بحران، پرداختن به مسائل بشردوستانه و تصمین «امنیت و ایمنی هستهای» به ویژه در نیروگاه اتمی زاپروژیا شده است.
معاون نماینده چین در سازمان ملل در ادامه تصریح کرد که هرگونه راهحل برای حلوفصل جنگ باید «برپایه یک طرح امنیتی مشترک، جامع، تعاملی و پایدار استوار باشد.» شوآنگ هرچند به طور مشخص از ناتو نام نبرد اما گفت که بحران اوکراین به لطف «گسترش ائتلافهای نظامی» درگرفت که «تنها دستاوردشان ایجاد هرجومرج و ناآرامی در اروپا و تمام جهان است.»
چین اوایل سال جاری از طرح صلح ۱۲ مادهای خود که به منظور پایان بخشیدن به جنگ اوکراین طراحی شده بود، رونمایی کرد؛ طرحی که خواستار ازسرگیری مذاکرات و در آن به این موضوع نیز اشاره شده بود که تمامیت حاکمیتی و ارضی تمام کشورها باید حفظ شود. دولت چین پیشتر تحریمهای یکجانبه علیه مسکو را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده بود که گسترش ناتو در اروپا، ریشه جنگ اوکراین است.
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