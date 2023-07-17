ساخت ۱۱۰۰ واحد مسکونی در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رستمیان عصر دوشنبه در آئین ساخت واحدهای مسکونی در شهرستان جم اظهار داشت: عزم دولت برای توسعه ساخت مسکن در سطح کشور جدی است و طرحهای متعددی در این زمینه در دست اجرا است.
وی از ساخت واحدهای مسکونی در شهرها و روستاها به عنوان یکی از این طرحها یاد کرد و افزود: نوسازی و بازسازی بافت فرسوده، طرح خود مالک، واگذاری زمین مسکونی به خانوادههای دارای ۳ فرزند به بالا و مددجویان نهادهای حمایتی در نقاط مختلف استان آغاز شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: در دهه امامت و ولایت یکهزار قطعه هر کدام به مساحت ۲۰۰ متر مربع بهصورت رایگان در قالب قرارداد به مشمولان قانون جوانی جمعیت واگذار شد.
وی گفت: علاوه بر آن واگذاری زمین مسکونی به اقشار مختلف مردم دارای شرایط لازم، در بخشهای مختلف جامعه ایثارگری، نخبگان، هنرمندان، اصحاب رسانه، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و دیگر حوزهها بهزودی در استان بوشهر آغاز میشود.
ساخت ۶۷۰ واحد در جم
رستمیان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان جم خاطرنشان کرد: در آغاز گام پنجم طرح نهضت ملی مسکن ساخت هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در شهرستانهای ۱۰ گانه استان آغاز شد که بیش از ۶۰ درصد آن مربوط به شهرستان جم است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: در شهرستان جم بیش از ۱۵ سال هیچگونه مسکن دولتی واگذار نشده است.
وی با ابراز خرسندی در اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان جم تصریح کرد: امروز همزمان با اجرا گام پنجم طرح نهضت ملی مسکن در سراسر استان بوشهر ۶۷۰ واحد در شهرستان جم احداث میشود.
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