اسپری بینی «کتامین» در میگرن مقاوم به درمان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، محققان استعمال کتامین از طریق بینی را برای میگرن مزمن مقاوم به درمان بررسی کردند.
حدود نیمی از شرکت کنندگان در یک مطالعه گزارش دادند که درمان "بسیار مؤثر" بوده است.
کتامین یک بیهوشی تجزیه کننده است که در ابتدا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا در سال ۱۹۷۰ به عنوان یک بیهوشی عمومی تأیید شد.
از آن زمان برای افسردگی و شرایط درد نیز استفاده میشود.
در میان شرایط درد، مطالعات نشان میدهد که تزریق داخل وریدی کتامین ممکن است برای مدیریت سردردهای میگرنی مقاوم به درمان، که به عنوان میگرن مزمن مقاوم نیز شناخته میشود، مفید باشد.
با این حال، تا کنون، درمان فقط در بیمارستان محدود شده است، زیرا نیاز به یک متخصص درد برای نظارت بر دوز دارد. برای افزایش دسترسی به درمان، محققان شروع به بررسی گزینههای داخل بینی کرده اند که افراد میتوانند در خانه از آنها استفاده کنند.
در حالی که یک نسخه داخل بینی کتامین، معروف به Spravato، توسط FDA برای درمان افسردگی تأیید شده است، نسخههای داخل بینی کتامین برای سردرد یا میگرن مورد مطالعه قرار نگرفته است.
اخیراً، محققان اثرات کتامین داخل بینی را برای درمان میگرن مزمن مقاوم در بین افرادی که به درمانهای موجود از جمله تزریق کتامین پاسخ خوبی ندادهاند، بررسی کردند.
آنها گزارش کردند که کتامین داخل بینی شدت سردرد را در ۸۹ درصد بیماران به میزان کم یا زیاد کاهش میدهد و همچنین کیفیت زندگی را برای حدود یک سوم شرکت کنندگان در مطالعه بهبود می بخشد.
با این حال، محققان هشدار دادند که با توجه به پتانسیل این دارو برای استفاده بیش از حد، این دارو باید به عنوان یک "درمان نجات" در کنار اقدامات احتیاطی مناسب برای افراد در نظر گرفته شود.
نظر شما