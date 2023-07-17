به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دیدبان در نشست خبری که عصر دوشنبه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهار کرد: مسئولین می‌دانند که چشم‌ها عملکرد آن‌ها را پایش می‌کند و این موضوع از دلایلی است که همه باید کار خود را به بهترین شکل انجام دهند چراکه این امر می‌تواند امیدبخش افراد جامعه باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۰ پروژه عمرانی در حوزه سلامت استان فعال است که این تنها بخشی از فعالیت ما در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین است؛ خوشبختانه در حال حاضر هیچ پروژه متوقفی نداریم و در بسیاری از موارد از جمله در شهرستانک و مشعل‌دار ما موفق شده اینکه پروژه را به انجام برسانیم و منتظر تأمین زیرساخت‌ها از سوی سازمان‌های ذی‌ربط برای بهره‌برداری پروژه هستیم.

وی گفت: ما انتظار داریم که شورای شهرها از ما مطالبه داشته باشند ولی در حال حاضر در خیلی از شهرهای استان نظیر معلم گلایه ما مطالبه تأمین زیرساخت‌ها برای مجموعه‌های سلامت را داریم.

این مسئول عنوان کرد: پروژه‌ها بخشی از کارهای در حال اجرا بود و هیچ پروژه متوقفی نداریم ولی پروژه‌هایی داریم که از لحاظ ساختمانی تمام و زیرساخت‌ها از سایر دستگاه‌ها حاضر شوند و از سوی دیگر خوشبختانه موضوع خاصی هم در تأمین منابع نداریم و در برخی پروژه‌ها منتظر هستیم تا پیمانکار منابع مورد نیاز خود را اعلام کند.

دیدبان افزود: تأمین زیرساخت‌های سلامت تنها کار ما نیست و تلاش می‌کنیم با انجام امور تحقیقاتی در خدمت مردم و کشور باشیم، از همین رو هم پروژه ساختمان تحقیق و پژوهش در پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین کلید خورده است که فضای تحقیقاتی، لابراتوار و کتابخانه به همراه دانشکده داروسازی را شامل خواهد شد.

وی با بیان این موضوع که امروز استان قزوین عقب‌ماندگی مزمنی در تأمین فضای سلامت دارد بیان کرد: به‌منظور رفع این مشکل تکمیل بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی در دو فاز از برنامه‌های جدی ما است.

وی در توضیح این پروژه گفت: بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی که امروز بیش از ۲۰ درصد پیشرفت دارد ما را به سطح میانگین کشوری می‌رساند.

دیدبان بیان کرد: این مجموعه ۷۶ هزار متر مربع زیربنا دارد که در ۹ بلوک ساخته می‌شود و با سفر رئیس‌جمهور بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به آن تخصیص داده شد و در حال حاضر بخشی از آن‌هم تخصیص داده شده است و د فاز اول که ما امیدواریم تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد ۳۰۰ تخت در اختیار ما خواهد بود.

وی یادآور شد: شرکت مادر تخصصی مجری این طرح است و ما بهره‌بردار پروژه خواهیم بود، این پروژه در سال ۹۶ کلنگ زنی شده و از ۲ سال پیش در روند آن تسریع سرعت شده و تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.

ظرفیت تصویربرداری هایتک قزوین ۴ برابر شده است

محمدعلی معصومی فر در این نشست با اشاره به این موضوع که ظرفیت تصویربرداری هایتک استان قزوین در حال حاضر رشد ۴ برابری داشته است گفت: ظرفیت دولتی استان قزوین در تصویربرداری‌های پزشکی ۴ برابر شده است که این مسئله با توجه به اضافه شدن بخش ام آر آی در بیمارستان بوعلی رجایی و تاکستان انجام گرفته است.

وی گفت: رسالت دولت این است که عدالت اجتماعی در حق همه افراد به‌خصوص افراد کمتر برخوردار انجام شود لذا تجهیز بخش دولتی از برنامه‌های جدی دولت سیزدهم است.

معاون توسعه، مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: پس از سفر رئیس‌جمهور به قزوین مبلغ ۱۰ هزار میلیارد بودجه به استان قزوین اختصاص یافته است که بخش سلامت با دریافت ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این بودجه پیشتاز تخصیص بوده.

این مسئول تبیین کرد: دیگر از اتفاقات خوب در استان ما تغییر جای نمایی بیمارستان ۲۲ بهمن است که با همکاری شهرداری قزوین محل دانشگاه غیرانتفاعی غزالی برای آن خریداری شد.

وی توضیح داد: ظرفیت بیمارستان ۲۲ بهمن ۶۰ تخت بود که همواره هم پر بود با اختصاص این ساختمان و تصحیح زیرساخت‌های آن ظرفیت بیمارستان روان استان به ۱۴۰ تخت افزایش خواهد یافت از طرفی ۵۰۰۰ متر از زمین‌های اطراف این مجموعه برای هواخوری و استفاده بیمارستان از سوی شهرداری با همکاری معاونت عمرانی استانداری و راه و شهرسازی تخصیص داده شده است.

معصومی فر در خاتمه به مجموعه پژوهشی و آموزشی در حال ساخت در پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر این پروژه پیشرفت ۶۸ درصدی دارد و انتظار می‌رود تا یک سال و نیم آینده به بهره‌برداری برسد.