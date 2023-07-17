آلودگی هوای کرج در وضعیت خطرناک/ مردم در منازل بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۵۰۰ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت خطرناک قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرهای ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۱۴۹ و ۱۱۱ است که بر این مبنا کیفیت هوای این دو شهر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر این اساس ساکنان کرج به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان از خانه خارج نشوند.